Didim Belediyesi’nin faaliyet raporu kabul edildi

Didim Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan toplantısında 2017 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda ayrıca Komisyon seçimleri yapıldı.

Didim Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantıya DSP’li Mustafa Kıray mazeretli olarak katılmazken, bir madde ek gündem olarak kabul edildi. Gündemin ilk maddesinde 2017 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Başkan Atabay toplantıyı açmasının ardından Yasa gereği yerini 1. başkan vekili İbrahim Eray’a bıraktı. Faaliyet raporuyla ilgili olarak meclis üyelerine görüşler soruldu. Raporlar ilgili eleştirilere Başkan Atabay cevap verdi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada CHP grubu ile Belediye Meclis üyesi Levent Ataş evet oyu verirken, diğer meclis üyelerinin hayır oyuna karşılık madde oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Faaliyet raporu okundu ve eksiklikler dile getirildi.

Gündemin diğer maddelerinde ise komisyon seçimleri ile encümen üyesi seçimleri yapıldı. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonuna CHP’den Celalettin Erol, İbrahim Eray ve Hasan Yavuz, AK Parti’den Şakir Saruhan ve MHP’den Eda Yücel İlhan, İmar Komisyonuna CHP’den Sinan Ceyhan, Hasan Yavuz ve Celalettin Erol, AK Parti’den Murat Parkmaksız ile MHP’den Nuh Ali Yılmaz, Sağlık Komisyonuna CHP’den İbrahim Eray, Vedat Ege, Levent Ataş, AK Parti’den Cemal Engil, MHP’den Salih Yarmacı, Hukuk Komisyonuna CHP’den Vedat Ege, Ali Çağlar ve Celalettin Erol, AK Parti’den Seda sarıbaş ve MHP’den Salih Yarmacı, Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonuna Sinan Ceyhan, Levent Ataş ve Vedat Ege ile AK Partiden Ali Bakay ve MHP’den Salih Yarmacı seçildiler.

Encümen üyeliği seçiminden ise en fazla oyu alan Levent Ataş ile Sevinç Karataş encümen üyesi olarak seçildi.