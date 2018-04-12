Dağların şifalı bitkileri tarihi Kavaklı köy pazarında

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine 8 kilometre mesafedeki Kavaklı Mahallesi’nde kurulan Tarihi Kavaklı Köy Pazarı’nda, mahallelinin dağlardan topladığı şifalı otlar her pazar vatandaşlarla buluşuyor. Onlarca çeşit bitkiyle ot festivallerini aratmayan pazar, vatandaşlar tarafından da ilgiyle geziliyor.

Geçen yıl Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kurulan pazarda, dağlama, deli kereviz, deve tabanı, ebegümeci, eşşek helvası, hardal, şevketi bostan, tilkişan, tirşik otu, turp otu, yabani marul, yabani rezene, kekik, kedirgen ve daha birçok doğal bitki pazar tezgâhlarını süslüyor. Dağlardan toplanan doğal yeşillikler mahalleye gelen misafirler tarafından da beğeniliyor ve bol bol satın alınıyor. Pazarda, pazarcıların tezgâhlarında taze taze yaptıkları börekleri, bahçelerinde yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri bulmak da mümkün oluyor. Dağların şifasını vatandaşlarla buluşturan Tarihi Kavaklı Köy Pazarı her pazar günü vatandaşları bekliyor.