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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a incirli teşekkür

Ak Parti’nin Aydın’da en güçlü olduğu ilçelerden biri olan Köşk İlçesi’nin Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hizmetleri ve ilçeye olan katkılarından dolayı incirle teşekkür etti.Aydın ziyareti sırasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a incirli teşekkür

Ak Parti’nin Aydın’da en güçlü olduğu ilçelerden biri olan Köşk İlçesi’nin Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hizmetleri ve ilçeye olan katkılarından dolayı incirle teşekkür etti.Aydın ziyareti sırasında...

12 Nisan 2018 Perşembe 09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a incirli teşekkür

Ak Parti’nin Aydın’da en güçlü olduğu ilçelerden biri olan Köşk İlçesi’nin Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hizmetleri ve ilçeye olan katkılarından dolayı incirle teşekkür etti.

Aydın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a incir ile karşılayan Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, ilçe halkının selamını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Köşk ilçe halkına selam söylediğini kaydeden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, “Tüm ilçe halkımıza Reisimizin selamını iletmenin mutluluğunu yaşıyorum. Köşk ilçemizdeki proje ve yatırımlara katkısı nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmemizde müteşekkir olduğumuzu ifade ettik” diye konuştu.
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