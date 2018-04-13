Çine’de 11 bin 400 zeytin fidanı toprakla buluşuyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından "Zeytin Sahalarının İyileştirilmesi Projesi" kapsamında Çine’de çiftçilere 11 bin 400 gemlik cinsi zeytin fidanı dağıtıldı. Zeytinin aynı zamanda gücün sembolü olduğunu belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti olarak göreve geldiğimizde 100 milyon olan zeytin ağacı varlığı sayımızı bugün 170 milyona ulaştırdık. Hedefimiz üreticinin yüzünü güldürmek” dedi.

Çine Hükümet Meydanı’nda gerçekleştirilen zeytin fidanı dağıtım törenine Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Çine Kaymakamı Özkan Demir, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, protokol üyeleri çiftçiler ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, 2016 yılında bakanlıkça yürürlüğe konulan ‘Genç Çiftçi’ projesinden söz ederek “Bu proje ile 18 40 yaş arası üreticilere 30 bin lira hibe desteği verilmektedir. 2017 yılında 213 proje desteklenerek 6 milyon 390 bin lira Aydın iline hibe ödenmesi olarak tahsis edilmiştir. Çine ilçesi özelinde 18 adet proje kapsamında 108 adet düve dağıtımı planlanmıştır. Planlanan bu dağıtımlarda 5 Nisan 2018 tarihinde 14 proje kapsamında 84 büyükbaş hayvanın dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bugün 4 proje kapsamında 24 büyükbaş hayvan dağıtımını ve Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen ve İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Zeytin Sahalarını İyileştirme Projesi kapsamında 11 bin 400 adet gemlik türü zeytin fidan dağıtımını yapıyoruz” dedi.

Konuşmasına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu eleştirerek başlayan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise Aydın’da yaptıkları hizmetlerden söz etti. Aydın Büyükşehir Belediyesini kanalizasyon yapmadığı yerleşim yererinden de atık parası almakla eleştiren Mustafa Savaş, “Kanalizasyon sistemi kurmadığın halde atık bedeli aldığın o su faturaları senin karşına çıkacak” diye konuştu.

“Zeytin ağacı varlığını 100 milyondan 170 milyona çıkardık”

Zeytinin aynı zamanda gücün de sembolü olduğunu belirten Milletvekili Savaş, “Biz iktidara geldiğimizde ülkede toplam 100 milyon civarında zeytin ağacı vardı. Şimdi bu rakamı 170 milyona çıkardık. Hedefimiz üreticimizin gelirini artırmak. AK Parti olarak çalışıyor, toprağımızı fidan ve su ile buluşturuyoruz. Var gücümüzle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2002 yılında bu yana üreticimize 110 milyar liralık karşılıksız maddi destek sağladık. Aydın’da bu rakam 3,5 milyar lira. Eskiden mazot, gübre, yem desteği var mıydı? Eski Türkiye’de faiz ödemekten dolayı hükümetlerin iki yakası bir araya gelmiyordu. Eskiden 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu. Şimdi sadece 11 lirası gidiyor. Geri kalanı milletimize yatırım olarak geri dönüyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından hak sahiplerine destek çekleri verilip fidanların dağıtımı yapıldı.