Büyükşehir’den şehit yakınlarına destek

Karacasu’nun Karacaören Mahallesi’nde koyunları çalınan şehit yakınlarına Aydın Büyükşehir Belediyesi destek elini uzattı.

Vatandaşların zararının bir bölümünü karşılamak için Büyükşehir Belediyesinin Koçarlı’daki Sakız Koyunu Üretim Çiftliği’nde yetiştirilen koyunlardan verildi.

1992 yılında oğullarını şehit veren Osman Aykan-Ayşe Aykan çiftinin 16 koyunu geçen günlerde çalındı. Konuyu haber alan büyükşehir belediyesi yetkilileri tahkikatın bitirilmesinin ardından yaşlı çifte destek elini uzattı ve zararlarını hafifletmek için 3 dişi 1 erkek sakız koyunu hediye edildi.

Zararlarının bir bölümü karşılandığı için mutlu olan Aykan ailesi Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.