Büyükşehir Nazilli’de çorba ikram etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Salı Pazarı’nda vatandaşlara ve esnafa sıcak çorba ikram etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi sabahın erken saatlerinde çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Salı pazarında tezgah açan pazarcı esnafı ve alışveriş için pazar yerine gelen vatandaşlar çorba dağıtımına yoğun ilgi gösterirken, sıcak çorba uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Nazilli’de 30 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Hüseyin Yılmaz, “Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu uygulama gerçekten çok iyi düşünülmüş. Daha önce böyle bir şey yapılmamıştı. Sabah sabah sıcak çorba bizim için iyi oldu. Esnafı da düşündükleri için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özlem başkanımızdan ve Büyükşehir belediyesinin hizmetlerinden çok memnunuz. Allah razı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin Nazilli’deki hizmetlerinin artarak devam edeceğini müjdeleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Deveci, “Aydın Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyor. Belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu her platformda Aydın’da yaşayan hiç kimsenin yatağa aç girmeyeceğini ifade ediyor. Bu doğrultuda yapılan güzel hizmetler vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor” diye konuştu.

Büyükşehir personeli ile birlikte vatandaşlara çorba ikramında bulunan CHP Aydın il Başkanı Ali Çankır, “Hayat paylaştıkça güzel. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi sosyal belediyecilik anlayışıyla iktidara gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkın sesini dinleyerek vatandaşa hizmet etmeye devam ediyor. O günden bu yana ekmeğimizi paylaşarak çıktık bu yola. Geçtiğimiz hafta da Salı pazarına gelmiştim ve esnaflarımızı ziyaret etmiştim. Esnaflarımızın sorunlarını dinliyor, istek ve taleplerini not alıyorum. Her zaman vatandaşın yanında olan ve halkın sesini dinleyen Büyükşehir belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu, dünden itibaren Aydın’ın 17 ilçesindeki merkezi Pazar yerlerinde bu uygulamayı başlattı. Sabahın erken saatlerinde böyle bir hizmet verilmesi esnafımızı son derece memnun etti. Cumhuriyet Halk Partisi halkın sesini dinlemeye ve sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın yanında olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.