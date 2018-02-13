Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

Büyükşehir Nazilli’de çorba ikram etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Salı Pazarı’nda vatandaşlara ve esnafa sıcak çorba ikram etti.Aydın Büyükşehir Belediyesi sabahın erken saatlerinde çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Salı pazarında tezgah açan pazarcı esnafı ve...

Büyükşehir Nazilli’de çorba ikram etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Salı Pazarı’nda vatandaşlara ve esnafa sıcak çorba ikram etti.Aydın Büyükşehir Belediyesi sabahın erken saatlerinde çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Salı pazarında tezgah açan pazarcı esnafı ve...

13 Şubat 2018 Salı 15:05
Büyükşehir Nazilli’de çorba ikram etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Salı Pazarı’nda vatandaşlara ve esnafa sıcak çorba ikram etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi sabahın erken saatlerinde çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Salı pazarında tezgah açan pazarcı esnafı ve alışveriş için pazar yerine gelen vatandaşlar çorba dağıtımına yoğun ilgi gösterirken, sıcak çorba uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Nazilli’de 30 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Hüseyin Yılmaz, “Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu uygulama gerçekten çok iyi düşünülmüş. Daha önce böyle bir şey yapılmamıştı. Sabah sabah sıcak çorba bizim için iyi oldu. Esnafı da düşündükleri için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özlem başkanımızdan ve Büyükşehir belediyesinin hizmetlerinden çok memnunuz. Allah razı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin Nazilli’deki hizmetlerinin artarak devam edeceğini müjdeleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Deveci, “Aydın Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyor. Belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu her platformda Aydın’da yaşayan hiç kimsenin yatağa aç girmeyeceğini ifade ediyor. Bu doğrultuda yapılan güzel hizmetler vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor” diye konuştu.

Büyükşehir personeli ile birlikte vatandaşlara çorba ikramında bulunan CHP Aydın il Başkanı Ali Çankır, “Hayat paylaştıkça güzel. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi sosyal belediyecilik anlayışıyla iktidara gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkın sesini dinleyerek vatandaşa hizmet etmeye devam ediyor. O günden bu yana ekmeğimizi paylaşarak çıktık bu yola. Geçtiğimiz hafta da Salı pazarına gelmiştim ve esnaflarımızı ziyaret etmiştim. Esnaflarımızın sorunlarını dinliyor, istek ve taleplerini not alıyorum. Her zaman vatandaşın yanında olan ve halkın sesini dinleyen Büyükşehir belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu, dünden itibaren Aydın’ın 17 ilçesindeki merkezi Pazar yerlerinde bu uygulamayı başlattı. Sabahın erken saatlerinde böyle bir hizmet verilmesi esnafımızı son derece memnun etti. Cumhuriyet Halk Partisi halkın sesini dinlemeye ve sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın yanında olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efeler’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Efeler’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Germencik’te sevgililere özel sinema gösterimi
Germencik’te sevgililere özel sinema gösterimi
Başkan Özakcan hafta sonunu spor müsabakalarına ayırdı
Başkan Özakcan hafta sonunu spor müsabakalarına ayırdı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim