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Büyükşehir Koçarlı’yı türkülerle buluşturdu

Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Koçarlı’da verdiği konserle Koçarlılılara türkü dolu bir gece yaşattı.Aydın Büyükşehir Belediyesi Koçarlı Kültür Merkezi’nde seyircinin karşısına...

Büyükşehir Koçarlı’yı türkülerle buluşturdu

Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Koçarlı’da verdiği konserle Koçarlılılara türkü dolu bir gece yaşattı.Aydın Büyükşehir Belediyesi Koçarlı Kültür Merkezi’nde seyircinin karşısına...

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:57
Büyükşehir Koçarlı’yı türkülerle buluşturdu

Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Koçarlı’da verdiği konserle Koçarlılılara türkü dolu bir gece yaşattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Koçarlı Kültür Merkezi’nde seyircinin karşısına çıkan koro ve orkestra "Eklemedir Koca Konak", "Çökertme", "Sürüler İçinde Sürmeli Koyun", "Ah Yalan Dünya", "Candan İleri" gibi birbirinden güzel 20 türküyü seslendirdi. Halk müziği korosunun turnesi kapsamında yapılan konsere vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Halk müziği korosu 5 Nisan Perşembe günü yine turne kapsamında Yenipazar Kültür Merkezi’nde saat 20’de sevilen türküleri Yenipazarlılar için söyleyecek.

Koçarlı’daki konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kendilerini türkülerle buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.
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