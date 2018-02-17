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Bozdoğan’da ahşap evde yangın; 1 ölü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde ahşap evde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan Çarşı Mahallesinde, saat 24.00 sıralarında ahşap bir evde yangın çıktı. Mahalle sakinleri alevleri görmesi ile...

Bozdoğan’da ahşap evde yangın; 1 ölü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde ahşap evde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan Çarşı Mahallesinde, saat 24.00 sıralarında ahşap bir evde yangın çıktı. Mahalle sakinleri alevleri görmesi ile...

17 Şubat 2018 Cumartesi 11:03
Bozdoğan’da ahşap evde yangın; 1 ölü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde ahşap evde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan Çarşı Mahallesinde, saat 24.00 sıralarında ahşap bir evde yangın çıktı. Mahalle sakinleri alevleri görmesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri evde bir kişinin olduğunun bildirilmesi üzerine ahşap evdeki yangını söndürmek için büyük uğraş verdi. Yangın sırasında evde bulunan Ali İhsan Kırat, yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kırat’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.
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