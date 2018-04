Borsanın desteği ile Nazilli’de hayvancılık 10 kat arttı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın hayvancılıkla ilgili sorunun anaç eksikliği olduğunu duyurmasının ve çözümün de büyükbaşta düve, küçükbaşta da anaç koyunu artırma projelerine Aydın’dan da destek geldi.

Ege Bölgesi’nin en büyük ve en modern hayvan pazarına sahip olan Nazilli Ticaret Borsası yönetimi, hükümetin yem ve dişi hayvanlara destek vermesi ile Türkiye’deki et ve süt sorununa çözüm geleceğini, borsa olarak her türlü desteği de vereceklerini söyledi.

Aydın’ın Nazilli İlesinde yaklaşık 6 yıl önce yenilenen Ege’nin en büyük ve en modern hayvan pazarı olma özelliği de taşıyan Nazilli Ticaret Borsası Hayvan Pazarı’nda ticaret hacmi çalışmalar neticesinde 10 kat arttı. Ege Bölgesi’nin büyük firmalarının da uğrak yeri olan Nazilli’deki hayvan pazarında Salı günleri büyükbaş, Perşembe günleri de küçükbaş hayvan ticareti yapılıyor. Otelinden, restoranına kadar ilçeye gelenlerin her türlü ihtiyacının karşılandığı hayvan pazarı sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taşıyor. Hijyen ve güvenliğin ön planda tutulduğu tesiste yılda yaklaşık 100 bin küçükbaş, 50 bin de büyükbaş hayvan alınıp satılıyor. Kurban bayramına daha 5 ay kalmasına rağmen burada hareket hiç bitmiyor.

Meraların artması ve yem desteği verilmesi gerektiğini ifade eden Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Mahiye Erürker; “Hayvancılığımızın gelişmesi için meraların artması ve bunun yanında ek olarak yemin, küspenin arttırılması gerek. Yemin artması için de pamuk üretiminin artırılması gerek. Pamuk üretiminin artması için de çiftçiye destek lazım. Çiftçiden sonra çırçırcıya ve yem fabrikalarını desteklememiz gerekiyor. Beslenmemiz açısından hayvan üretimi çok önemli. Gittikçe eksilen hayvan sayımızı artırabilmemiz için hayvancılığımızı desteklemememiz lazım. Dişi hayvanlara parasal destek gerekiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba, düvelerin ve dişi koyunların destelenmesi gerektiğini söyledi. Çok güzel bir uygulama. Tamamen destekliyoruz. Bunun yerele de yayılmasını bekliyoruz” dedi.

“Hayvan pazarının yenilenmesi ile ticaret hacmi 10 kat arttı”

Hayvan Pazarını sık sık ziyaret ederek üretici ve tüccarlarla istişare halinde olan Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Aksüt, hayvan pazarının ticaret hacmini 10 kat artırdığını ifade ederek, “Nazilli Ticaret Borsası 1966’dan beri faaliyette. Burası ikinci defa sıfırdan yıkıldı. 6 yıl önce yeniden yapıldı. Şu anda buradaki ve bölgemizdeki, özellikle burada işlem gören hayvan ticareti yaklaşık 8-10 kat arttı. Türkiye’deki incir rekoltesinin yarısı bölgemizde işlem görüyor. Ama hayvancılığı da önümüzdeki 5 sene içerisinde aynı duruma getirmeyi planlıyoruz. Bu hayvan pazarına bitişik olan yerimizede Müzayede salonu yapıp, orada daha şeffaf bir ortamda açık artırmayla hayvan satışını planlıyoruz. Bununla ilgili Türkiye’de uygulanan birkaç yer var. Oralarda inceleme yaparak projelerimizi hazırlıyoruz” dedi.

Haftada iki gün Pazar kuruluyor

Aksüt, “Hayvan pazarımızda Salı günleri büyükbaş hayvan ticareti, Perşembe günleri de küçükbaş hayvan ticareti yapılıyor. Üreticilerimizin malını değerlendirmek şeffaf bir Pazar gerektiriyor. Biz üreticilerle tüccarı burada karşı karşıya getirip daha bir şeffaf ortam hazırlayıp üreticiyi koruma adına, ticareti geliştirme adına bir ortam oluşturmuş olduk. Yıllık küçükbaş hayvan özellikle 100 bin civarında burada işlem görüyor. Büyükbaş hayvan da bu sayının yarısı oranında. Bizim bölgemizde özellikle süt hayvancılığı ile ilgili ticaret ortamı vardı. Biz burayı yaparak aynı zamanda insanları besiciliğe doğru da bir yönlendirme yapmış olduk. Ve bunda da başarılı olduk. Ondan dolayı zaten önceki miktarlarımızla şu andaki miktarlarımız arasında 8-10 kat bir artış oldu. Artık dışardan da, Afyon’dan, İzmir’den büyük firmalar buralara büyükbaş hayvan almaya geliyorlar. Bu da hayvancılığın gelişmesinde çok büyük bir etken oldu. Hayvanlar düzgün bir ortamda, daha iyi şartlarda yüksek miktarda fiyatlarla satılabiliyor. Bu bizim avantajımız” dedi.

“Ege Bölgesi’nin en modern hayvan pazarına sahibiz”

Ege Bölgesi’nin en modern hayvan pazarına sahip olduklarını da ifade eden Aksüt, “Hayvan pazarımıza araçlar ve hayvanlar daha ilk girişte dezenfekteden başlayıp çeşitli kademelerden geçerek padoklara giriyor. Aynı zamanda insanların oturup çay, kahvesini içeceği, lokantasından faydalanabileceği, otelinde kalabileceği bir yer de yapıldı. Borsanın ayrıca burada bir hizmet binası var. Yani her türlü konfor ve hizmet var.” dedi.

“Et ithalatı zamanla düşecektir”

Aksüt son olarak et ithalatından da söz ederek, “Özellikle et fiyatlarının yükselmesiyle birlikte dışarıdan hayvan ithal ediliyor olması bizi üzüyor. Devletimiz bir nebze olsun üreticilere belli konularda teşvik verdiği takdirde o ithalatın duracağını, buradaki hayvancılığın daha çok gelişeceğine inanıyorum. Hükümetten beklentilerimiz, teşviklerin bir an önce insanlara yansıması. Özellikle yemle ilgili fiyatlar çok yüksek. Onlarda kolaylaştırma sağlandığı takdirde et ithalatının zaman içerisinde düşeceğine inanıyoruz” dedi.