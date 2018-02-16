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Bir saat arayla 5 kez dolandırdılar

Aydın’ın Söke ilçesinde, ‘tırnakçılık’ yöntemiyle markette çalışan kasiyeri bir saat arayla beş kez dolandıran hırsızlar, güvenlik kamerasına takıldı.Olay, Söke’nin Aydın Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen...

Bir saat arayla 5 kez dolandırdılar

Aydın’ın Söke ilçesinde, ‘tırnakçılık’ yöntemiyle markette çalışan kasiyeri bir saat arayla beş kez dolandıran hırsızlar, güvenlik kamerasına takıldı.Olay, Söke’nin Aydın Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen...

16 Şubat 2018 Cuma 10:20
Bir saat arayla 5 kez dolandırdılar

Aydın’ın Söke ilçesinde, ‘tırnakçılık’ yöntemiyle markette çalışan kasiyeri bir saat arayla beş kez dolandıran hırsızlar, güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, Söke’nin Aydın Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil marketin uzağına park etti. Otomobilden inen şahıslar, birkaç dakika arayla markete girdi. Ayrı ayrı alışveriş yaparak kasaya gelen şahıs, kasada bulunan çalışana ’tırnakçılık’ taktiğini kullanarak bütün para verdikten sonra oyalayıp kafasını karıştırarak verdikleri parayı geri almalarının yanında bir de para üstünü alarak dışarı çıktı. İlk alışverişin ardından marketi terk eden şahıslardan bu kez ikisi yaklaşık bir saat sonra markete yeniden gelerek kasiyeri bir kez daha aynı tuzağa düşürdü.

Kasada çıkan 650 TL açıkla dolandırıldıklarını anlayan iş yeri sahipleri, polisi arayıp şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, dolandırıcıların peşine düştü. Markette bulunan 15’e yakın güvenlik kamerasına rağmen, hırsızların rahat hareketleri dikkat çekti.

İş yeri sahibi Emre Kaplan, yaşadıkları olay karşısında hala şaşkın olduklarını söyledi. Kaplan, “Marketi kapatırken 650 TL açık çıkınca kamera kayıtlarına bakıldı. Kayıtlara bakınca yaşananları gördük. Emniyete başvurduk, kayıtlarda eşkalleri belli. Polis şahısların bu civardan olmayabileceğini söyledi. Parmak izi alındı. Emniyet güçlerine güveniyoruz” dedi.
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