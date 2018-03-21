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Başkan Özakcan’ın Regaip Kandili mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Özakcan, “Barış, dostluk ve kardeşlik duygularına katkı sunması temennisiyle; tüm hemşehrilerimizin Regaip Kandili’ni ve mübarek üç aylarını...

Başkan Özakcan’ın Regaip Kandili mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Özakcan, “Barış, dostluk ve kardeşlik duygularına katkı sunması temennisiyle; tüm hemşehrilerimizin Regaip Kandili’ni ve mübarek üç aylarını...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:34
Başkan Özakcan’ın Regaip Kandili mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Özakcan, “Barış, dostluk ve kardeşlik duygularına katkı sunması temennisiyle; tüm hemşehrilerimizin Regaip Kandili’ni ve mübarek üç aylarını tebrik ediyorum” dedi.

Özakcan’ın mesajında “Bu gece manevi bir yenilenme mevsimi olan mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’ni idrak etmenin bir kez daha sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşayacağız. Üç aylar, maneviyatın daha yüksek yaşandığı zamanlardır. Hayatımızı ve yaşadıklarımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olan mağfiret ve merhamet mevsimidir. Bu merhamet mevsimini fırsat bilerek kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine insani ve ahlaki niteliklerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, barış, dostluk ve kardeşlik duygularına katkı sunması temennisiyle; tüm hemşehrilerimizin Regaip Kandili’ni ve mübarek üç aylarını tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.
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