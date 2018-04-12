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Başkan Özakcan’ın ’Miraç Kandili’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Özakcan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Miraç Kandili Allah’ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gecedir. Miraç,...

Başkan Özakcan’ın ’Miraç Kandili’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Özakcan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Miraç Kandili Allah’ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gecedir. Miraç,...

12 Nisan 2018 Perşembe 09:48
Başkan Özakcan’ın ’Miraç Kandili’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özakcan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Miraç Kandili Allah’ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gecedir. Miraç, Sevgili Peygamberimizin yaptığı mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Miraç Kandili aynı zamanda da Ramazan ayının habercisidir. Mübarek gecelerimizden biri olan Miraç kandilinin sevgi, kardeşlik ve barış duygularını kuvvetlendirmesini, ülkemiz ve tüm insanlık alemine mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek, tüm Aydınlı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Miraç kandilini kutluyorum"
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