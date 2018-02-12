Başkan Özakcan hafta sonunu spor müsabakalarına ayırdı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, geçtiğimiz hafta sonu Aydınspor 1923 ve Efespor’un müsabakalarını izleyerek sporculara destek verdi.

Yoğun iş programında fırsat buldukça, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla iç içe olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, hafta sonunu da spor müsabakalarına ayırdı. Başkan Özakcan, Cumartesi günü ilk olarak Aydınspor 1923’ün futbol maçına ardından da Efespor’un basketbol maçını protokol tribününden izledi. TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Aydınspor 1923, Adnan Menderes Stadyumu’nda ağırladığı Tarsus İdman Yurdu’na 2-0 mağlup olurken, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Grup A’da yer alan Efespor, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynadığı Kayseri İstem Koleji basketbol müsabakasını 83-60 kazandı.

Aydın ilinin takımlarına manevi olarak destek vermek amacıyla hafta sonunu spor müsabakalarına ayırdığını ifade eden Başkan Özakcan, "Sporcularımızın galibiyetleri ile seviniyor, mağlubiyetleri ile de üzülüyoruz. Efeler Belediyesi olarak da sporun her alanındaki takımlarımıza maddi ve manevi destek oluyoruz. İlimizi en iyi şekilde temsil eden takımların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Özakcan, Aydın halkını spor müsabakalarına davet ederek takımlara destek olmaya çağırdı.