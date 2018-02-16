Başkan Özakcan, Gözpınar Mahallesini ziyaret etti

Mahalle ziyaretlerine hız veren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın bu haftaki durağı Gözpınar Mahallesi oldu.

Gözpınar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özakcan, Mahalle Muhtarı Ünal Günay ve mahalle halkı ile kahvehanede buluşup sohbet etti.

Vatandaşın talep, istek ve önerilerine kulak veren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan mahalle ziyaretlerine çok önem verdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Her hafta başka bir mahallemizi ziyaret ediyor, vatandaşlarımızla bire bir sohbet ediyor ve sürekli iletişim halinde oluyoruz. Mahallelerimizde bize iletilen her türlü talebi, yetki ve sorumluluk alanımızla alakalı hizmetleri eksiksiz yerine getirmeye çalıştık, bundan sonra da bu hizmetlerimizi artarak sürdürmeye devam edeceğiz.”

Gözpınar Mahallesi’nin ilçe merkezine en uzak mahallelerden biri olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Ünal Günay ise şunları söyledi:

“Efeler Belediyesi’nden aldığımız hizmetlerden çok memnunuz. Gözpınar Şehitliğimiz, mahalle içinde yapılan meydan, yol ve temizlik gibi konularda yaptığı çalışmalar için Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan’a teşekkür ediyoruz, başkanımızdan Allah razı olsun.”