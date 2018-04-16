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Başkan Alıcık’ın ‘Şehitler Haftası’ mesajı

Başkan Alıcık, 14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, “Vatanımızı, istiklalimizi ve bayrağımızı sarsılmaz imanları ile eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.Nazilli...

Başkan Alıcık’ın ‘Şehitler Haftası’ mesajı

Başkan Alıcık, 14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, “Vatanımızı, istiklalimizi ve bayrağımızı sarsılmaz imanları ile eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.Nazilli...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:57
Başkan Alıcık’ın ‘Şehitler Haftası’ mesajı

Başkan Alıcık, 14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, “Vatanımızı, istiklalimizi ve bayrağımızı sarsılmaz imanları ile eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Alıcık mesajında, “Vatanımızı, istiklalimizi ve bayrağımızı sarsılmaz imanları ve eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bizlere vatan ve din mirasını bırakmak için toprağa düşmüş şehitlerimize olan minnet borcumuz bir ömür boyu tükenmez. Bu vatan ve al bayrak için gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerimizi bir kere daha saygıyla anıyoruz. Gözlerini kırpmadan ölüme giden, kanlarıyla bayrağımıza al rengini veren şehitlerimiz bize geride bu cennet vatanı bıraktılar. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

“Şehit, Allah rızası için, din, vatan, millet uğruna canını veren Müslüman kişiye denir. Şehitlik, İslam dininde peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebedir” diyen Alıcık, “Türk Milleti için bu mertebeye ulaşmak, vatanı ve milleti için canını vermek şereflerin en büyüğüdür. Bu toprakların her karışı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Aziz şehitlerimiz Ülkemizin bugünlere ulaşması için sayısız zorluklara göğüs germiştir Milletimizin her ferdi, şehitlerimizin bıraktığı emanetin değerinin şuuru içindedir. Milletçe, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emaneti, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıyacağız. Zafere ulaşarak vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede yaşamamızı sağlayan, tüm şehitlerimizi minnetle anıyor Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” sözlerini kaydetti.
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