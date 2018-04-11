Başkan Alıcık Türk İslam aleminin Miraç kandilini kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Miraç kandili nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Alıcık mesajında, “Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir. İnsanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi, Kur’an-ı Kerim’de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Birlik ve beraberliğin önemli olduğu, kardeşliğe ihtiyacımız olan bu günlerde manevi günlerin önemi daha da fark edilir olmaktadır” dedi.

Miraç kandilinin tüm dünyaya birlik ve beraberlik getirmesini dileyen Başkan Alıcık, “Bu önemli günlerde çevremizle, yakınlarımızla olan bağlarımızı gözden geçirirken, doğruluğun, dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu unutmayalım. Bu mübarek günler birlik ve beraberliğimize vesile olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimin ve Türk-İslam âleminin Miraç Kandilini kutluyor, mübarek günlerin milletimizin birliğine, beraberliğine, sevginin, saygının artmasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.