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Başkan Akın’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Akıni mesajında ; “Milletlerin tarihinde bazı önemli günler vardır ki milat kabul...

Başkan Akın’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Akıni mesajında ; “Milletlerin tarihinde bazı önemli günler vardır ki milat kabul...

16 Mart 2018 Cuma 17:09
Başkan Akın’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akıni mesajında ; “Milletlerin tarihinde bazı önemli günler vardır ki milat kabul edilir. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi de aziz milletimiz için büyük bir anlam ifade ediyor. Çanakkale Destanı, sadece bir toprak mücadelesini anlatmıyor. Milletimizin inancını, gücünü, cesaretini ve fedakârlığını anlatıyor. Bütün imkânsızlıklara rağmen canını ortaya koyan Türk milleti, tüm dünyaya ÇANAKKALE GEÇİLMEZ gerçeğini kabul ettirmiş ve bağımsızlığına el sürecek hiçbir gücün tehdidine imkân vermemiştir. Türk Milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı bir dönemi simgeleyen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur’ sözlerinde ifadesini bulan bu zafer, aynı zamanda Mehmetçiğin vatan ve millet sevgisinin de ölümsüzlük anıtıdır. Milletimizin gönlünde daimi yerini alan şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız, milli çıkarlarımızın savunulması ve vatanımıza hizmet etmek için canlarını feda etmişlerdir. Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde; 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi şükranla yad eder; Yüce Allah’tan rahmet dilerim" dedi.
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