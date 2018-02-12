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Başka araca ait plakayla zeytin çalan 5 şüpheli jandarmadan kaçmadı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, başka bir araca ait plakayla zeytin hırsızlığı yaptıkları iddia edilen beş şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Efeler İlçe...

Başka araca ait plakayla zeytin çalan 5 şüpheli jandarmadan kaçmadı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, başka bir araca ait plakayla zeytin hırsızlığı yaptıkları iddia edilen beş şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Efeler İlçe...

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:47
Başka araca ait plakayla zeytin çalan 5 şüpheli jandarmadan kaçmadı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, başka bir araca ait plakayla zeytin hırsızlığı yaptıkları iddia edilen beş şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Efeler ilçesi Dalama Mahallesi’nde Erol Çatıkkaş isimli şahsa ait zeytin bahçesinde bulunan zeytinlerin 4 kişi tarafından çalındığı ihbarının alınması üzerine asayiş timleri olaya anında müdahale etti. Jandarma ekiplerinin geldiğini görünce çaldıkları zeytini bırakarak kaçan İ.Y., C.K., Ş.K. ve K.K. kısa süre sonra Dalama Mahallesi’nde yakalandı.

Olayda kullanılan aracın yapılan sorgulamasında plakasının başka bir araca ait olduğu, gerçek plakasının farklı olduğu, her iki aracında M.A’ya ait olduğu, şüphelilerin plakaları bilerek değiştirerek hırsızlık yaptıkları anlaşıldı. Gözaltına alınan araçların sahibi M.A ve diğer şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hırsızlık olayına karışan araca toplam 6 bin 881 TL para cezası kesildi.
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