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Başak Koleji, Kahraman Şehir yarışmasında Türkiye 3.’sü oldu

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Başak Koleji öğrencisi İnci Su bayrak, Geleneksel Madalyalı Kahraman Şehir yarışmasında Türkiye’ye 3.’sü oldu.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun...

Başak Koleji, Kahraman Şehir yarışmasında Türkiye 3.’sü oldu

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Başak Koleji öğrencisi İnci Su bayrak, Geleneksel Madalyalı Kahraman Şehir yarışmasında Türkiye’ye 3.’sü oldu.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun...

07 Şubat 2018 Çarşamba 14:47
Başak Koleji, Kahraman Şehir yarışmasında Türkiye 3.’sü oldu

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Başak Koleji öğrencisi İnci Su bayrak, Geleneksel Madalyalı Kahraman Şehir yarışmasında Türkiye’ye 3.’sü oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıldönümü kapsamında ülke genelinde düzenlenen ‘’2018 Ortaokul Öğrencileri arası Geleneksel Madalyalı Kahraman Şehri Resim Yapma ve Şiir Yazma Yarışması’’ sonuçlandı.

Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından 703 şiir ve 721 resim katılırken, yarışmanın jüri değerlendirmesi sonunda dereceye giren isimler belli oldu.

Şiir dalında Başak Koleji 8-A sınıfı öğrencisi İnci Su Bayrak, ’Tarihin Uyanışı’ şiiri ile Türkiye üçüncüsü oldu. Resim dalında 5-D sınıfı öğrencisi Nazlı Özhan, 6-A sınıfı öğrencisi Eylül Peren Çoktu ve 7-A sınıfı öğrencisi Tuğba Petekkaya’nın çalışmaları sergilenmeye değer görüldü.

Dereceye giren öğrencilerin ödülleri 9 Şubat 2018 tarihinde Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 10.30’da yapılacak ödül töreni ile verilecek.
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