Balkondan düşen yaşlı şahıs hayatını kaybetti

Aydın Efeler ilçe merkezinde yaşadığı evin balkonundan düşen 83 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı yaşlı şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay öğlen saatlerinde Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 93 numaralı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binanın 2. Katında yaşayan 83 yaşındaki Nuriddin Yaylagül, henüz bilinmeyen bir nedenle balkandan zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaşlı şahsın düştüğü yerde hayatını kaybettiğini belirleyince durumu Cumhuriyet Savcılığı’na bildirdi. Olay yeri ekipleri evde ve yaşlı şahsın düştüğü binanın bahçesinde çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.