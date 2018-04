BAL’a çıkan Didim Belediyespor kupasını törenle aldı

2017-2018 Sezonunda Aydın Süper amatör kümeyi Şampiyon olarak tamamlayan Didim Belediyespor görkemli bir törenle şampiyonluğu kutladı.

Aydın Süper amatör kümeyi Şampiyon olarak tamamlayarak yeniden BAL’a yükselen Didim Belediyespor şampiyonluğu doyasıya kutladı. Didim Atatürk stadında gerçekleşen şampiyonluk kutlamalarına Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan, Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Cezmi Arslan, bazı belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Didimli sporseverler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Şampiyon olan Didim Belediyespor takımı ile Veteranlar liginde grubunda şampiyon olan Didim Masterler Takımı ile diğer branşlarda derece alan sporcular üstü açık otobüsle stada geldi. 10. yıl marşı ile statta seyirciyle buluşan sporcular marşlar eşliğinde kutlama yaptı.

“Kulübe sahip çıkalım mesajı”

Törenin açılışında konuşan Kulüp Başkanı Cezmir Arslan 2017-2018 sezonunda Aydın Süper amatör kümenin şampiyonu olduklarını belirterek “Bu sene şampiyonluktan daha önemli eksikliklerimizi gördük. Tesisleşme ve futbolun dışında sporu yok saymak gibiBu iki sorunu aşabilmek için değerli işadamlarımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Daha önemlisi turizmcilerden yeterli destek görmediğimizi söyleyebilirim. Bu nedenle yıllardır belediye üzerinden bir beklenti olmuştur. Bunun için başarı sınırlı olarak kalmıştır. Bu nedenden dolayı Didim’den spor için tek olumlu gelişme yaşanmamıştır. Gerek tesisleşme anlamında gerek sportif olarak, iyi konumda olduğumuzu söyleyemeyiz. Önümüzdeki dönemlerde yönetim olarak, ilk hedefimiz tesisleşme olarak ciddi adımlar atabilmektir. Tüm bu adımlar, Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Gençlik Spor il müdürümüz ve Didim halkının katkılarıyla olacaktır. Bu sebeple şampiyonluğumuzun hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim.”dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise “Spor özellikle futbolda sonuç odaklı bir şeydir. Sporun bir dalıdır. Aslında önemli olan amatörce, inançlar ve centilmence mücadele etmektir. Ama insanoğlunun yapısında var sonuç odaklı ve en iyi sonuca varmak ister. Biz bu sene her türlü imkansızlığa rağmen, sonuca vardık ve bir camia kenetlendik. İmkansızlığa rağmen yeni yönetimle şampiyonluğa ulaştık; kutlu olsun.”dedi.

“Para değil yürek istiyorum"

Atabay sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu ilçe her şeyin en iyisine hak ediyor; sporda turizmde sosyal yaşamdan parkta bahçede yolda her şeyin en iyisine hak ediyor. Türk insanı olarak her şeyin en iyisini hak ediyor ama ben yürekten şuna inanıyorum. Biz bu ilçede tohumlarını attık bu süreçtir her şeyin neticesini yavaş yavaş alıyoruz. Biz 4 yıldır görev yapıyoruz. Bu görevler belediye kanalıyla hallediliyor. İşadamlarına sesleniyorum. Kulübe benimsesinler ve sarılsınlar. İnanın büyük paralara gerek yok; para bir şekilde bulunuyor. Güçlerimizi birleştirelim. BAL’a çıktı burada mücadele çetin; uzun nefes lazım. Bu ekibe hep beraber takviye yapacağız ve BAL’da şampiyonluğa ulaşacağız. Önemli olan yüreğinizi bu işe koyun; para değil yürek istiyorum. Şampiyon olarak takımımızı ve emeği geçenleri kutluyorum.”dedi.

“Başkan sitem etti ama zaman lazım”

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise “Hafta içinde şampiyonluğu aldık, gururlandık. Cezmi başkan sitem etti ama sınırlı kaynaklarla şampiyonluk geldi ve bununda tadını varmak lazım. Tesisleşme konusunda sıkıntıları biliyoruz. Bazı şeyler zaman alıyor. Tesisleşme konusunda Gençlik ve Spor müdürlüğümüz tespitlerini yapmıştır. Bunlarda zaman içerisinde düzelecektir. Bu süreçte şampiyonluğa destek olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum.”dedi.

Konuşmaların ardından Şampiyon Didim Belediyespor takımı ile Didim Masterler takımı 10 dakikalık bir gösteri maçına çıktı.

Gösteri maçının ardından Aydın Süper amatör kümenin Şampiyonu Didim Belediyespor’un futbolcularına, teknik heyet ve yöneticilerine madalyaları verildi. Madalya töreni öncesinde konuşan Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan, şampiyon olan Didim Belediyspor’u kutlayarak, Bölgesel amatör ligde başarılar diledi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Türköz ve Başkan Atabay, Kupayı Kaptan Hasan’a teslim etti. Kupa törenini sonrasında mavi beyazlı ekip şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kutlamalar kapsamında Türkiye Masterler Ligi Ege grubunda lider olan Didim Masterler Takımına, Aydın U-15 amatör küme 3. grupta şampiyon olan Didim Belediyespor U-13 takımına ve Aydın Voleybol midi liginde İl üçüncüsü olan Didim Voleybol takımına kupaları törenle verildi.

Törenin ardından Didim Belediyespor’a katkı sunan firmalara ve kişilere Kaymakam Türköz ve Başkan Atabay tarafından teşekkür plaketi verildi.

Törende Aydın 1. amatör küme takımlarından Didimspor 2. Başkanı Deniz Polat, Kulüp Başkanı Cezmi Arslan’a şampiyonluk primi vererek, başarılarından dolayı tebrik etti. Kutlamalar kapsamında Halk oyunları ekipleri gösteriler gerçekleştirdi; Tekvando takımı gösteri sundu.