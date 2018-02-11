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AYESOB Başkanı Çetindoğan’dan ‘Telif’ açıklaması

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, değişik illerde iş yerlerinde çaldığı müzikten dolayı esnaftan yıllık 282 lira ile 8 bin lira arasında değişen miktarda telif ücreti istenmesine karşı olduklarını...

AYESOB Başkanı Çetindoğan’dan ‘Telif’ açıklaması

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, değişik illerde iş yerlerinde çaldığı müzikten dolayı esnaftan yıllık 282 lira ile 8 bin lira arasında değişen miktarda telif ücreti istenmesine karşı olduklarını...

11 Şubat 2018 Pazar 13:51
AYESOB Başkanı Çetindoğan’dan ‘Telif’ açıklaması

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, değişik illerde iş yerlerinde çaldığı müzikten dolayı esnaftan yıllık 282 lira ile 8 bin lira arasında değişen miktarda telif ücreti istenmesine karşı olduklarını belirtti. Başkan Çetindoğan “Vergisini ve SGK primlerini ödemekte zorlanan esnafa bir de telif ücreti adı altında yeni bir yük getirilmesi esnafın belini bükecektir” dedi.

Konuyla ilgi olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken öncülüğünde çalışma yapıldığını ve desteklenmesi gereken esnaftan iş yerinde çaldığı müzikten dolayı ‘telif ücreti’ adı altında yeni bir ücret talep edilmesine karşı olduklarını belirten AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Ülkemizde 6 ayrı Müzik Meslek Birliği var. Bu birlikler tarafından talep edilen telif hakkı ücretleri ise esnafımızı mağdur ediyor. İş yeri 50 metrekareye kadar olan bir esnaf dükkanında çaldığı müzik için 282 lira ile 8 bin lira arasında değişen miktarı ödemek zorunda. Esnaf vergilerini, SGK primlerini ödemekte zorlanırken telif hakkı ücretleri ayrı bir külfet oluyor. Çaldığı müzikten ticari bir gelir elde etmeyen ve dükkanı 50 metrekareden küçük olan esnaftan telif hakkı ücreti alınmamalı. Çünkü esnafın dükkanında çaldığı müzik kendisine kazanç sağlamadığı gibi müziğe ve müzisyene değer katıyor” diyerek bu uygulamanın esnafı tedirgin etmeye başladığını söyledi.

Esnafın radyo ya da TV’den açtığı müzik için telif hakkı ödemek zorunda olmasının ciddi bir sıkıntı olduğunu kaydeden Çetindoğan “Rastgele denetimler ile telif hakkı ücretini ödemediği tespit edildiğinde daha da büyük miktarlarda ceza kesiliyor. Örneğin 50 metrekareye kadar büyüklükte bir dükkânı olan esnafımızın mesleğine göre ödemesi gereken telif hakkı yıllık 282 lira ile 8 bin lira arasında değişiyor. En çok korunması ve desteklenmesi gereken küçük esnafa bu telif hakkı ücretleri ağır gelir. Yargıtay’ın, esnafın radyo ve TV’den müzik yayını yapmasının Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı olmadığına dair bir kararı var. Radyo ve TV’den açılan müziğin telif hakkı zaten o yayıncı kuruluş tarafından ödenmiş oluyor. Dolayısıyla zaten ödenmiş telif hakkının esnafımızdan bir kez daha talep edilmesi kabul edilemez. Yeni bir düzenleme ile dükkanı 50 metrekareden küçük olan esnaftan telif hakkı ücreti alınmamalı” diye konuştu.
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