Aydınlı öğrencilerin TÜBİTAK başarısı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlardan tarafından hazırlanarak TÜBİTAK yarışmaları Türkiye finaline kalan dört ayrı proje 400 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Ekibi; TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı kapsamında hazırladıkları “Aydın Astronomi ve STEM Bilim Şenliği” projesiyle bir ilke imza attı. Proje, TÜBİTAK tarafından kabul edilerek hibe verilmeye layık görüldü.

Astronomi bilimini Türkiye’nin genç nesli arasında yaymak, sevdirmek ve bu işe ilgi duyan veya duyabilecek kişilere ulaşarak ülkeyi bu bilim dalında gelecekte daha iyi yerlere taşımayı hedefleyen bu projeyle Aydın ili genelindeki 175 bin 115 öğrenci ile 14 bin 295 öğretmenine hizmet verilecek.

Daha önce 4007 Bilim Şenliğine ev sahipliği yapmamış olan Aydın’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün projesinin yanı sıra Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Germencik Şehit Cafer Ortaokulu’nun da TÜBİTAK 4007 başvuruları kabul edilerek bu hibe döneminde Aydın genelinde bilim adına 400 bin TL yatırım yapılmasına olanak sağlandı.