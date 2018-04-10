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Aydınlı Barış zirveyi bırakmıyor

Aydınlı sporcu Barış Denizleli, İzmir’de başlayan Komple Atlet Açık Sezonunun ilk yarışmalarına damga vurdu.İzmir’de 07 – 08 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Komple Atlet Açık Sezonunun ilk yarışlarına U16, U18, U20...

Aydınlı Barış zirveyi bırakmıyor

Aydınlı sporcu Barış Denizleli, İzmir’de başlayan Komple Atlet Açık Sezonunun ilk yarışmalarına damga vurdu.İzmir’de 07 – 08 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Komple Atlet Açık Sezonunun ilk yarışlarına U16, U18, U20...

10 Nisan 2018 Salı 16:56
Aydınlı Barış zirveyi bırakmıyor

Aydınlı sporcu Barış Denizleli, İzmir’de başlayan Komple Atlet Açık Sezonunun ilk yarışmalarına damga vurdu.

İzmir’de 07 – 08 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Komple Atlet Açık Sezonunun ilk yarışlarına U16, U18, U20 ve büyükler kategorilerinde 74 atlet katıldı.

U20 Erkekler kategorisinde mücadele eden Aydınlı Barış Denizleli 100 metre, uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama, 400 metre, 110 metre engelli, disk atma, sıratla atlama, cirit atma ve 1500 metre branşlarında elde ettiği derecelerin toplamında 10 sporcuyu geride bırakmayı başararak zirvede yer aldı.

Üç etaptan gerçekleştirilecek olan Komple Atlet Açık Sezonunun ilk yarışının tamamlanmasının ardından ikinci yarış 06 Mayıs 2018 tarihinde İzmir’de, son yarış olan final yarışı ve milli takımlara seçme yarışları İstanbul’da yapılacak.

2 Ayda 4 Birincilik

Barış Denizleli’nin Antrenörü Burak Uygun, “Çoklu branşlar açık sezonun ilk yarışını mükemmel derecelerle tamamlayarak zirvede yer almayı başardık. Sporcumuz Barış Denizleli iki ayda dört birincilik alarak büyük başarıya imza atmıştır. Amacımız ikinci etap yarışlarını da bu şekilde tamamlayarak İstanbul’da yapılacak olan final yarışları ve milli takım seçme yarışlarını zirvede bitirerek Barış Denizleli’yi ileriki tarihte Bursa’da yapılacak olan Balkan Şampiyonasına milli takım sporcusu olarak katılmasını sağlamak. Azimli ve programlı bir şekilde çalışarak başarılarımızın artmasını sağlıyoruz. Her türlü desteği sağlayan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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