Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan Trap 2. Ayak Türkiye eleme yarışlarında Aydınlı atıcılar madalyaları topladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin’de 2 – 4 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen Trap 2. Ayak Türkiye eleme yarışlarına Aydın’dan toplam 37 sporcu katıldı.

Aydınlı Sporcular Madalyaları Topladı

İlimizi temsilen yarışmalara katılan sporcularımızdan Yıldız Erkekler Kategorisinde Erdoğan Akkaya 1’inci, Mesut Sami Albayrak 4’üncü, Genç Erkekler Kategorisinde Selahattin Özer 2’nci, Atakan Sert 3’üncü, Mehmet Özer 4’üncü, Büyük Erkekler Kategorisinde Murat Günbattı 3’üncü, Hasan Çapar 5’inci ve Büyük Kadınlar Kategorisinde Rabia Özer 3’üncü olarak madalyaları Aydın’a getirdiler.

Aydın Atıcılık ve Avcılık İl Temsilcisi Cahit Oktav Sabancı; “Zorlu geçen müsabakalarda ilimizi temsilen güzel dereceler aldığımızı düşünüyorum. Ancak bu başarılar bize yetmez. Her zaman daha fazlası için çalışacağız. Şampiyonada elde ettiğimiz en güzel başarılardan biri de katıldığımız her kategoride kürsüye çıkmayı başardık. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimize, başarıyı bize yaşatan sporcularımıza ve bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Bekir Çeker’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.