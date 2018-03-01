Aydın’ın ilk engelsiz adliye sarayı Nazilli oldu

Nazilli Adalet Sarayı, ‘Engelsiz Adliye’ olarak devlet kurumları arasında Aydın’da ilk ‘Erişebilirlik’ belgesi alan kamu kurumu oldu. Nazilli Adalet Sarayı, ilgili bakanlığın 365 kriterini 2 yıl içerisinde tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Adliye Sarayı, ildeki ilk ‘Erişebilirlik’ belgesini Vali Yavuz Selim Köşger’in elinden aldı. Adliye Sarayının konferans salonunda düzenlenen törende görme ve yürüme engelli vatandaşlar da mutluluklarını dile getirdi. Engelli bireylere kolaylık sağlanması amacıyla başlatılan proje kapsamında 365 kriteri yerine getiren Nazilli Adalet Sarayı’nın Aydın’da ilk olduğu vurgusunu yapan engelliler, emeği geçen herkese teşekkür etti. Belge teslim törenine, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, ilçe protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve engelli vatandaşlar katıldı.

Engelliler, bu adliyeye daha kuruma adım atmadan bahçeden başlayan düzenlemelerle kendi başlarına hiçbir yardım almadan 3 katlı binadaki her odaya kısa sürede ve hiçbir engele maruz kalmadan ulaşabiliyor. Bina yerleşim planından, asansörüne, koridorlarından tuvaletlerine kadar görme veya yürüme engelli, hatta yürümekte zorlanan her yaşlı vatandaşın engelsiz hizmet aldığı binada ayrıca Braile Alfabesi ve sesli ikaz sistemleri de mevcut. Ayrıca vatandaşların talebi olursa özel eğitimli bir adliye personeli girişten çıkışa kadar vatandaşa refakat ediyor.

Daha önce görev yaptığı yerde trafik kazası sonucu ayağı kırılan ve dört ay boyunca görevini koltuk değnekleri ile yapmak zorunda kalan Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş’ın empati yapmasıyla bakanlığın da talimatı ile 2 yıl önce başlatılan proje geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sakat kaldığı dönemde büyük sıkıntılar yaşayan ve aynı sıkıntıları başkalarının yaşamasını istemeyen başsavcı ve ekibi tarafından çetin mücadeleler sonucunda tamamlanan proje ile Nazilli Adliye Sarayı ‘Engelsiz Adliye Sarayı’ olarak tarihe geçti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş; “5378 sayılı engelliler hakkında kanun, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarındaki gerek kapalı alan gerekse açık alanlarında engellilerin erişebilirliğine yönelik düzenlemelerin yapılmasını öngörmüştür. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın talimatları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Nazilli Adalet Sarayı binası dahilinde çalışmalar başlamış, nihayetinde 365 kriter tamamlanarak bugün itibariyle engelli erişebilirlik standartlarımız sonlandırılmıştır. Bu çalışma bizler açısından büyük bir mutluluk kaynağı. Zira bugün itibariyle adliyemizde tüm vatandaşlarımızın, tüm engelli vatandaşlarımızın hiçbir fiziki engele maruz kalmadan adalet hizmetlerinden istifade edeceklerini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ayrıca Aydın ili genelinde bu özellikleri ve bu standardı yakalayan ilk kamu binası olma özelliğini kazanmış olmamız bizlerin mutluluğunu daha da kuvvetlendirmektedir. Bugün itibariyle Nazilli Adalet Sarayı’nda gerek burada görev yapan engelli personelimiz gerekse adalet hizmetlerinden istifade etmek için adliyemize gelen tüm engelli vatandaşlarımız hiçbir fiziki engele, binamızdan kaynaklanan hiçbir engele tabi olmaksızın bütün hizmetlerinden rahatlıkla istifade edeceklerdir” dedi.

“Bina içinde veya dışında hiçbir engel yok”

Çalışmaların bina dışından itibaren yapıldığını ifade eden Başsavcı Dönertaş, “Bu çalışmalarımız bina dışından itibaren başlıyor, bina içine geldiğimizde burada kendilerini danışmada görevlendirdiğimiz personelimiz engelli vatandaşları karşılayacaklar. Engelli vatandaşlarımız üst katlardaki birimlere ulaşmak istedikleri takdirde ama kendileri doğrudan ama personelimizin yardımıyla buradaki engelli asansörümüzle üst katlara rahatlıkla ulaşabilmektedirler. Burada özellikle görme engelli vatandaşlarımızın istifadesine sunulan Braile Alfabeli kat yerleşim planımız mevcut. Öte yandan adliyemizde mevcut olan 3 asansörümüzden bu asansörümüzü sadece engelli vatandaşlarımızın kullanımına tahsis ettik. Engelli vatandaşlarımıza temin ettiğimiz kendilerine özgü kart ile kendileri kapıyı açmakta ve bu kartın kullanımıyla birlikte diledikleri kata çıkmaktadırlar. Asansörümüzün içerisinde gerek asansör kullanım talimatı gerekse kat düğmeleri yine Braile alfabesi ile yazılmış vaziyette. Öte yandan asansörün tüm faaliyetleri yukarı mı çıkıyor, aşağı mı iniyor, kapısı açılıyor, kapanıyor, tüm bu hususlarda da ayrıca sesli ikaz sistemiyle ilgili vatandaşımızın hizmetini kolaylaştırmaktayız” dedi.

“Görevli personel refakat ediyor”

Özel eğitimli bir personelin gerektiğinde hizmet verdiğini de ifade eden Dönertaş, şöyle konuştu: “Tüm adliye genelinde engelli vatandaşlarımızın gereksinim duymaları veya bizden talep etmeleri halinde görevlendirdiğimiz personel refakatinde, örneğin fiziksel engelli bir vatandaşımızı tekerlekli sandalyelerimizle istedikleri birimlere, istedikleri makamlara intikallerini sağlıyoruz. Dolayısıyla kendilerini burada eksik hissetmelerini, hizmete ulaşma noktasında sorun yaşamalarının tamamen önüne geçmeyi arzuluyoruz. Tabi bu çalışmaların tamamlanmış olmasında en büyük pay elbette ki başta sayın adalet bakanımız olmak üzere bizlere destek veren adalet bakanlığı yetkililerimizindir. Kendilerinin bizlere sağladıkları maddi imkanlar, manevi destek ile bugün itibariyle çalışmalarımızı tamamlamış olmak, az öncede ifade ettiğim gibi bizler açısından büyük bir mutluluk kaynağıdır”

“Engelsiz bir yaşam bizi bekliyor”

Bedensel engelli Yılmaz Bayraktar da, “Daha önce adliyeye geldiğim zaman engellerle karşılaşıyorduk. Ama şu an için herhangi bir engelle karşılaşmadık. Çalışmalar gerçekten çok hoş. Engelliler için erişebilirlik kavramının işte yerine getirilmesi, yerinde görmemiz çok güzel. Bu güzel çalışmaların tüm kamu binalarında örnek olmasını diliyoruz. 40 yaşındayım. Doğuştan engelliyim. Bugüne kadar yani birçok kurumda, dışarda hep engellerle karşılaştık. Bu çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz. Engelsiz bir yaşam, özellikle Nazilli’de, yaşadığımız yer Nazilli’de engelsiz bir yaşam bizi bekliyor” dedi.

Belge töreninin yapıldığı gün adliyedeki görevine başladığını ifade eden görme engelli Sercan Erişgen; “Görme engelliyim ve adliyede bugün çalışmaya başladım. 2-3 kat dolaştım. Hiç engel ve hiçbir eksiklik görmedim. Erişebilirlik anlamında hiçbir eksiklik yok. Burası tam bana göre. Emeği geçen sayın başsavcımız olmak üzere bütün yetkili personele herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Adalet herkesin hakkı”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Bu örnek proje Aydın’ımıza hayırlı olsun. Adalet sadece mülkün temeli değil. Her şeyin temelidir. Adalet herkes için eşit olmalıdır. Sadece sağlam olanlara değil engelli olan vatandaşlarımıza da adalet lazımdır. Onların da adaletin her noktasına eşit şekilde erişmesi gerekiyor. Bizlere de yakışan budur” dedi.