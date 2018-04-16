Aydın’da yarı final maçları tamamlandı

Okul Spor Faaliyetleri Basketbol Gençler A Türkiye Yarı Final müsabakaları Efeler Atatürk Spor Salonunda ve Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda oynanan maçlarla tamamlandı.

Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yarı final müsabakalarına erkekler kategorisinde; Balıkesir Haydar Çavuş MTAL, Özel İzmir Çiğli Doğa Bilim Anadolu Lisesi, Bursa Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi, Özel Antalya Final Temel Lisesi, Özel Uşak Final Temel Lisesi, İstanbul Özel Eyüp Doğa Anadolu Lisesi ve Adana Özel Mektebim Çukurova Bilfen Anadolu Lisesi olmak üzere 7 takım katıldı.

Kızlar kategorisinde ise; İstanbul Özel Şişli Açı Anadolu Lisesi, İzmir Torbalı Özel Mavi Ege Anadolu Lisesi, Özel Düzce Kültür Anadolu Lisesi, Eskişehir Mat-Fkb Özel Gelişim Fen Lisesi, Burdur Spor Lisesi, Aydın İncirliova Spor Lisesi, Kocaeli Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ve Özel Mersin Doğa Koleji olmak üzere 8 okul takımı katıldı.

Dört gün boyunca zorlu geçen müsabakalarda erkekler Efeler Atatürk Spor Salonunda, kızlar Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda oynanan maçlarda ter döktü.

Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda oynanan Okullararası Basketbol Genç Kızlar Türkiye Yarı Final Müsabakaları sonucunda Özel Mersin Doğa Koleji ve İstanbul Özel Şişli Açı Anadolu Lisesi yarı final gruplarından çıkmayı başararak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.

Efeler Atatürk Spor Salonunda oynanan Okullararası Basketbol Genç Erkekler Türkiye Yarı Final Müsabakaları sonucunda Özel Uşak Final Temel Lisesi ve Balıkesir Haydar Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7 takım arasından Türkiye Finallerine çıkma hakkı kazandı.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, yarı final müsabakalarından Türkiye Final müsabakalarına çıkma hakkı kazanan takımları tebrik etti ve başarılar diledi.