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Aydın’da tefeci operasyonu

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir vatandaştan tehdit yolu ile çek senet tahsilatı yapmaya çalışan üç kişi jandarma tarafından yakalandı.Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi Ova mevkiinde M.Ü. isimli mağdurun, hırsızlıktan suç kaydı ve sabıkası...

Aydın’da tefeci operasyonu

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir vatandaştan tehdit yolu ile çek senet tahsilatı yapmaya çalışan üç kişi jandarma tarafından yakalandı.Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi Ova mevkiinde M.Ü. isimli mağdurun, hırsızlıktan suç kaydı ve sabıkası...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:29
Aydın’da tefeci operasyonu

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir vatandaştan tehdit yolu ile çek senet tahsilatı yapmaya çalışan üç kişi jandarma tarafından yakalandı.

Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi Ova mevkiinde M.Ü. isimli mağdurun, hırsızlıktan suç kaydı ve sabıkası bulunan S. T., K. K., İ. K. isimli şüpheliler tarafından çek senet tahsilatı nedeniyle evine gelerek tehdit edildiği duyumunu alan Aydın İl Jandarma Komutanlığı Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri olaya müdahale etti. 3 şüpheli M.Ü. isimli şahsın evinin önünde yakalandı. Adli makamların talimatıyla şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 koçan boş senet, 14 ayrı şahsa ait dolu senet, 1 adet takibi yapılan alacak defteri, pakete sarılı yaklaşık 5 gr kristal tabir edilen uyuşturucu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli S.T.’ye uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan ve trafiği tehlikeye düşürmekten 9 bin 146 TL idari para cezası kesildi. S.T. ile birlikte gözaltına alınan 3 kişinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.
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