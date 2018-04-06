Aydın’da ’Sıfır Atık’ projesine start verildi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in eşi Fatma Köşger’in katılımı ile "Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık" projesinin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Sıfır Atık Projesi hakkında katılımcılara bilgi veren Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert, “Sıfır Atık Projesinin Aydın’da uygulanmasında öncelikle bir birey, anne, eş, ya da bir yönetici olarak vereceğiniz destek ve katkı proje hedeflerine ulaşılmasında çok büyük önem arz ediyor. Eğer sizler var olursanız bu projede bizler o hedeflerin çok üstüne çıkacağız. Belki Türkiye’de ses getireceğiz” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in eşi Fatma Köşger ise, “Bugün burada çok önemli bir projenin ilimizde uygulanmasına yönelik tanıtım toplantısında beraberiz. Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde Çevre ve şehircilik Bakanlığımız Koordinasyonu ile ülkemiz genelinde sıfır atık projesi başlatılmıştır. İlimizde de sıfır atık çalışmalarına başlanmıştır. Tüm Türkiye’de yaygınlaşması umduğumuz sıfır atık projesi sadece bir çevre duyarlılığı çalışması değil, insanlığın geleceği adına bir sorumluluk hareketedir. Bize emanet edilen tabiatı gelecek nesillere layıkıyla devredebilmek boynumuzun borcudur. Bu kapsamda sıfır atık projesinin amacı israfın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması oluşan atık miktarının azaltılması atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüm sistemine sevk edilmesi noktasında mevcut sistemi daha düzenli ve uygulanabilir bir temele oturtmaktır” dedi.

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in eşi Fatma Köşger, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert, AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Duygu Göğde, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ve misafirler katıldı.