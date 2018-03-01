Aydın’da selin yaraları sarılıyor

Aydın’da dün aniden gerçekleşen yağış sonucu oluşan selin yaraları sarılıyor. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Aydın’da hayat normale döndü. Ancak belli bölgelerde altyapıya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada dün Aydın Efeler merkeze düşen yağış miktarının metrekareye sadece 17 kilo 400 gram olduğu, ancak aniden bastıran yağış nedeniyle sel oluştuğu belirtildi.

Germencik’te gerçekleşen gün boyu gerçekleşen yağış miktarı 26 kilo 200 gram olmasına karşın Aydın’da sel oluşmasının sebebinin neredeyse dakikada metrekareye 1 kiloya yakın yağış düşmesinden kaynaklandığı ileri sürülürken, yağışla birlikte tıkanan logarlar, Umurlu civarında bazı derelerin tıkanıp taşması sonucu çok sayıda ev ve ahıra su bastığı belirtildi.

Yağışlar ve sonrasında can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı olurken, ev ve ahırlarıda ve dolu nedeniyle bazı tarım arazilerinde küçük çaplı maddi hasarın oluştuğu belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamada, son yağışlarda metrekareye İzmir’de 20,Çanakkale’de 8, Manisa’da 44, Aydın’da 17,4, Balıkesir’de 28,1 kilogram yağış düştüğü belirtildi.