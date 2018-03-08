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Aydın’da rengarenk kadınlar günü kutlaması

Aydınlı kadınlar, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte umutları için ellerinde taşıdıkları rengarenk uçan balonları gökyüzüne bıraktı.Aydın Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Aydın’daki...

Aydın’da rengarenk kadınlar günü kutlaması

Aydınlı kadınlar, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte umutları için ellerinde taşıdıkları rengarenk uçan balonları gökyüzüne bıraktı.Aydın Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Aydın’daki...

08 Mart 2018 Perşembe 14:48
Aydın’da rengarenk kadınlar günü kutlaması

Aydınlı kadınlar, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte umutları için ellerinde taşıdıkları rengarenk uçan balonları gökyüzüne bıraktı.

Aydın Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Aydın’daki sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile düzenlenen “Umutlarımız Rengarenk” temalı etkinlik gerçekleştirilirken, havaya salınan uçan balonlar ve Roman Dans Grubu etkinliğe renk kattı.

08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Aydın Valiliği önünde toplanan kadınlar ellerinde balonlar ile Roman müzisyenler eşliğinde yürüyerek Aydın Kent Meydanı’nda geldi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Kadınlar Günü için oluşturulan köşede eşi Fatma Köşger’e çiçek verdi. Kent Meydanında devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Ilıcabaşı Mahallesi Roman Dans Grubu oyunları ile etkinliğe renk katarken, bayanlar günlerini doyasıya kutladı.

Türk kadınının diğer dünya kadınlarından çok önemli bir farkı olduğunu kaydeden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bizim kadınımız, her zaman tarlada, fabrikada, büroda, her zaman eşiyle arkadaşıyla erkeklerle beraber omuz omuza ülkeyi daha iyi hale getirmenin bir mücadelesini birlikte verdiğimiz kadınlarımız; bizim kadınlarımızın bütün dünya kadınlarından bir başka farkı var. Bizim kadınlarımız bu ülke ihtiyaç duyduğunda her zaman Nene Hatun, Emir Ayşe, Efe Ayşe olmuştur ve vatan mücadelesinde ülkenin ihtiyaç duyduğu noktada erkeği ile beraber omuz omuza o mücadeleyi de vermiştir. Kahraman kadınlarımızın hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Düzenlenen etkinliğe Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger, Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Aydınlı kadınlar katıldı.
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