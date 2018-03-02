Aydın’da arılar bu defa yağma savaşına başladı

Aydın’da geçtiğimiz hafta Karpuzlu ilçesinde meydana gelen arı ölümlerinin ardından bu defa Efeler ilçesinde arı kolonileri arasında yağma savaşları başladı. Arı kovanları arasında başlayan yağma savaşının Efeler Tarım İlçe Müdürlüğü’nün yanlış tutum ve davranışlarından kaynaklandığını ileri süren arıcılar “Bizi ve arıcılığı koruması gereken kurum, maalesef bizleri mağdur ediyor. Arılar arası yaşanan yağma savaşı Tarım İlçe Müdürlüğü’nün arıcılık yönetmeliğine aykırı davranmasından kaynaklanıyor” diye konuştular.

Aydın Efeler İlçesi Mesutlu Mahallesi yakınlarında bulunan arı konaklama noktasına Aralık 2017’de arılarını getirip Efeler Tarım İlçe Müdürlüğü’nden konaklama izin belgesini alarak kış konaklaması yaptırdığını belirten Aydınlı arıcılardan Abdullah Kumru, “Aralık ayında arı konaklama noktası olarak belirlenen özel mülkiyete ücretini ödeyerek arı kovanlarımı yerleştirdim. Efeler Tarım İlçe Müdürlüğü de bana konaklama izin belgemi tanzim edip verdi. Benden yaklaşık bir ay sonra arılarımın hemen 30-40 metre yanına başka bir arıcının kovanlarını getirdiğini gördüm. Efeler Tarım İlçe Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edip durumun arıcılık yönetmeliğine uygun olmadığını ve mağduriyetimin giderilmesini istedim. Günlerdir arılarımız yağmalanıyor. Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü izini olmayan arıcıyı kaldırtmadığı gibi, çeşitli gerekçelerle benim arıları kaldırmamı istiyor” diyerek Aydın’da arıcının adeta sahipsiz kaldığını hakkını arayanların ise cezalandırıldığını iddia etti.

“Üvey evlat muamelesi görüyoruz”

Aydınlı arıcıların adeta üvey evlat muamelesi gördüğünü bundan dolayı hem Tarım Müdürlüğü hem de Arıcılar Birliği’nin kendilerini yeterince sahip çıkmadığını ileri süren Abdullah Kumru, “Maalesef kendi memleketimizde üvey evlat muamelesi görüyoruz. Aydınlı bir arıcı Muğla’ya konaklamaya gitse, Muğla’da önce bölge arıcısının hak ve menfaatleri korunup daha sonra başka arıcının konaklamasına müsaade ediliyor. Ancak Aydın’da başka ilden arıcı geldiğinde Aydınlı arıcılar bulunduğu bölgeden uzaklaştırılıp başka ilden gelen arıcıya yer gösteriliyor. Bu Aydın bu kadar mı sahipsiz. Başta Milletvekilleri olmak üzere tüm yetkili ve ilgilileri Aydınlının hakkını savunmaya çağırıyorum” diyerek yaşadıklarına sitem etti.