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Aydın’da AK Parti binasına saldırdılar

Aydın’ın Efeler İlçesi AK Parti Umurlu Mahalle Teşkilatı Binasının camları kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.Umurlu Mahallesindeki AK Parti Mahalle Teşkilatı Binası toplantı salonunun camları, kimliği belirsiz kişiler tarafından...

Aydın’da AK Parti binasına saldırdılar

Aydın’ın Efeler İlçesi AK Parti Umurlu Mahalle Teşkilatı Binasının camları kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.Umurlu Mahallesindeki AK Parti Mahalle Teşkilatı Binası toplantı salonunun camları, kimliği belirsiz kişiler tarafından...

22 Mart 2018 Perşembe 12:22
Aydın’da AK Parti binasına saldırdılar

Aydın’ın Efeler İlçesi AK Parti Umurlu Mahalle Teşkilatı Binasının camları kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Umurlu Mahallesindeki AK Parti Mahalle Teşkilatı Binası toplantı salonunun camları, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı sonucu kırıldı. Saldırı sonrası Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Saldırı ile ilgili olarak polis geniş çaplı soruşturma başlatılırken, teşkilat binasında maddi zarar meydana geldi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, Umurlu’ya giderek saldırıyla ilgili Mahalle Başkanı Abdullah Lapçin’den bilgi aldı. Gülaştı, saldırıyı gerçekleştirenlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını ifade ederek, “ Aydın’da AK Parti’ye ilginin artmasından rahatsız olan kişiler, amaçlarını bu hain saldırı ile gösterdiler. Emniyet birimlerimiz tarafından saldırının failleri en kısa sürede bulunacaktır. Bizi bu tür saldırılarla yıldıramazlar” dedi.
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