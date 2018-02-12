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Aydın’da 47 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 47 bin 200 adet kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak...

Aydın’da 47 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 47 bin 200 adet kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:36
Aydın’da 47 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 47 bin 200 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışını önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren A.S. isimli şahsın işlettiği işyerinde yapılan aramada 34 karton içerisinde 6 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron, Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren A.B. isimli şahsın işlettiği işyerinde yapılan aramada ise 202 karton içerisinde 40 bin 400 dal içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Şüpheliler A.S. ile A.B hakkında ayrı ayrı 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.
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