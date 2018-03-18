Aydın’da 18 Mart Şehitler Günü anma etkinlikleri gerçekleşti

18 Mart Çanakkale Zaferinin 103.yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Aydın’daki anma programı sabah saatlerinde Tellidede Mezarlığı’nın ziyaret edilmesiyle başladı. Şehitliğe Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği’nin çelenklerinin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenlerde saygı atışının yapılmasından tüm şehitler için dua edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Aydın Efeler Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Murat Genç, “Yıl 1911, Birinci Dünya Savaşı başlamış, insanlık tarihinin en acımasız savaş ve katliamları aralıksız sürmekteydi. Osmanlı Devleti’nin çöküşünü izleyen devletler topraklarımızı paylaşma mücadelesi veriyordu. Osmanlı Devleti kendisini savaşın ortasında bulmuş, savaşta altı cephenin beşinde başarı sağlayamamıştı. Buna rağmen tek bir cephede eşi benzeri görülmemiş bir güçle mücadele ediyordu. Ayakta durmaya çalışan bu Çanakkale Cephesini boğazdan donanmaları ile rahat geçeceğini düşünen düşman kuvvetleri Nusret Mayın gemisi ile Türk topçusunun atışları ile neye uğradığını şaşırdı. 25 Nisan 1915 tarihinde başlayan çıkarmayı birliğinin başında karşılayan 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal askerlerine verdiği “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” emri ile askeri donanımları ile Türk Ordusundan kat ve kat üstün olan düşman kuvvetlerine karşı derslere konu olacak bir direniş başlattı. Yaklaşık sekiz ay süren savaş sonucunda binlerce vatan evladı şahadet şerbeti içti. Yine binlercesi anasız, babasız, eşsiz, kolsuz ve bacaksız kaldı. Ama düşmanı Çanakkale’den geçirmediler. Bağımsızlığımızı kazandığımız Kurtuluş Savaşı’nın temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferi tüm dünyaya Türk Milletinin bölünmez bütünlüğü uğruna ölümü göze alabileceğini bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti geçmişte gösterdiği milli birlik ve beraberliğini milletin dini inancı ile eğitim ve hayırseverlik duygularını kötüye kullanıp resmi ve askeri kurumlara sızarak devletin yönetimini ele geçirmek isteyen Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarına karşı da 15 Temmuz gecesi verdiği mücadelede göstermiştir” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, daha sonra şehitlik defterini imzaladı. Vali Köşger, şehitlik defterine şunları yazdı; “Mukaddes kanlarınız ile suladığınız bu toprakları kutlu bir vatan olarak bizlere miras bırakan siz aziz şehitlerimize en derin şükran minnet hislerimizi sunmak için bir kere daha huzurunuza geldik. Malazgirt’te başlayıp Çanakkale ile devam eden ve Kurtuluş Savaşı ile nihayetlenen şanlı destanlarımız göstermiştir ki Türk Milleti inanç, cesaret, mertlik ve yiğitlik abidesidir. Vatanımızın yılmaz bekçisi olduğunu Sarıkamış’tan Gelibolu’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e kadar Anadolu coğrafyasına ilahi bir mühür gibi nakış nakış işlemiştir. Bütün dünya bilmelidir ki şehitlerimizin “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” anlayışıyla bedenlerini feda etikleri kutsal vatan toprakları son nefer, son nefes, son damla kana kadar, aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza edilecektir. Ruhlarınız şad olsun”

Programın son bölümünde Vali Köşger ve protokol üyeleri, Tellidede Mezarlığı’ndaki şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve devamında da Yedieylül Şehitler Abidesi, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Kemer Mezarlığı Şehitliğe de uğrayarak şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Anma programı Kültür Merkezinde devam etti

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’nin de ziyaret edildiği 18 Mart Çanakkale programı Aydın Kültür Merkezi’nde Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi’nin hazırladığı program ile devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Gökçayır programda yaptığı konuşmada, “Bugün Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlamanın ve bu vatan için canlarını hiç çekinmeden feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin büyük onurunu duymaktayız” dedi. Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Bir dönem Aydın’da görev yapmış ve Bingöl’de şehit düşen Şehit Uzman Jandarma Dördüncü Kademeli Çavuş Veli Ateş’in eşi Sevgi Ateş ve Oğlu Abdurrahman Ateş’e, yine bir dönem Aydın’da görev yapmış 15 Temmuz Gazisi Polis Memuru Hüseyin Uzun’a Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Tevcihi takdim edildi.

Program, 18 Mart Şehitler Günü için düzenlenen resim, şiir ve mektup yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdiminin ardından Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterinin sunulması ile sona erdi.