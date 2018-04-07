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Aydın Tabip Odası Olağan Genel Kurulu başladı

Aydın Tabip Odası’nın olağan seçimli genel kurulu başladı. İnşaat Mühendisleri Odası Salonu’nda başlayan kongrenin açılışında konuşan Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, sağlıkta yaşanan şiddet ve tıp...

Aydın Tabip Odası Olağan Genel Kurulu başladı

Aydın Tabip Odası’nın olağan seçimli genel kurulu başladı. İnşaat Mühendisleri Odası Salonu’nda başlayan kongrenin açılışında konuşan Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, sağlıkta yaşanan şiddet ve tıp...

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:55
Aydın Tabip Odası Olağan Genel Kurulu başladı

Aydın Tabip Odası’nın olağan seçimli genel kurulu başladı. İnşaat Mühendisleri Odası Salonu’nda başlayan kongrenin açılışında konuşan Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, sağlıkta yaşanan şiddet ve tıp alanındaki olumsuzluklardan söz ederek, yaşanan sıkıntıların bir an önce çözülmesini istedi.

Sabah saatlerinde başlayan olağan seçimli genel kurula odaya kayıtlı tabipler yoğun ilgi gösterdi. Divan Başkanlığına Ufuk Katkıcı’nın yaptığı kongrenin açılışı şehit ve gaziler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kongrenin açılışında konuşan Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, geride kalan 2 yılda yapılan çalışmalar ve sağlık çalışanları ve hekimlerin yaşadığı sıkıntıları dile getirerek özellikle sağlıkta her geçen gün artarak devam eden şiddetin bir an önce önlenmesini istedi. Bir süredir OHAL koşullarında KHK’lar ile çalışmanın zorluklarını yaşadıklarını dile getiren başkan Karagözlü, seçildiği günden bu yana kendilerine destek veren ve daha iyi hizmet için yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Konuşmasında Tük Tabipler Birliği’nin 11 üyesinin geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmasını da eleştiren Karagözlü, “Görev süremiz içerisinde sağlık ortamının bozuk olduğunu ve düzelmesi için neler yapılması gerektiğini sürekli paylaştık. Maalesef hergün artan şiddet olaylarına maruz kalmaktayız. Performansa dayalı ek ödeme sisteminin sıkıntılı bir sistem olduğunu sürekli dile getirdik. Maalesef geçen süreçte hekime başvuru sayısı 4 kat, ameliyat sayısı 8 kat, sağlık harcamaları 3 kat arttı. Artan tıp fakülteleri ve alt yapısı yetersi tıp fakülteleri nedeniyle tıp eğitiminde de aksamalar yaşanıyor. Eğer ileride hacamat poliklinikleri de açılırsa hiç şaşırmayın” diye konuştu.

Geçen dönem Tabip Odası Başkanı olan ve aynı zamanda Germencik Çevre Derneği yöneticisi Metin Aydın ise, kongrede yaptığı konuşmada yaşanan çevresel sorunlara OHAL kapsamında Aydın valiliği tarafından getirilen 1 aylık gösteri ve yürüyüş yasağını eleştirdi. Bir çok konuda yalnız kaldıklarını belirten Aydın, “Bu konuda Baro ve Vatan Partisi dışında hiçbir siyasi parti ve sivil toplum örgütünden durumu eştiren bir açıklama gelmedi” dedi.

Kongre’nin ilk gününde meslekte 35 yıl ile 51 yılını dolduran 63 hekime Tabip Odası tarafından plaket verildi.
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