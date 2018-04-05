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Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Aydın’da Cumartesi günü yapılacak AK Parti İl Başkanlığı 6’ncı Olağan Kongresi’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak kongre...

Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Aydın’da Cumartesi günü yapılacak AK Parti İl Başkanlığı 6’ncı Olağan Kongresi’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak kongre...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:40
Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Aydın’da Cumartesi günü yapılacak AK Parti İl Başkanlığı 6’ncı Olağan Kongresi’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak kongre öncesi salon baştan aşağıya bakıma alındı. Kongre için bir takım değişiklikler yapılan salonda bir yandan temizlik ve bakım çalışmaları yapılırken, diğer yandan da salonun dış cephesi de boyanmaya başladı.

“Tüm halkımız davetlidir”

7 Nisan günü yapılacak Ak Parti Aydın İl Başkanlığı 6. Olağan genel kurulu için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hasretle beklediklerini kaydeden AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Erdoğan’ın kongre öncesi halka hitap edeceğini söyledi. Başkan Özmen,“7 Nisan Cumartesi günü saat 13:00’te 6. Olağan il kongresi vesilesiyle ilimize gelecek olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hasretle bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde kendisini bekleyen kalabalığahitap edecek. Bu vesile ile tüm Aydınlı hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere Atatürk Kapalı Spor Salonu önüne bekliyoruz” dedi.
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