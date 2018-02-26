Aydın AK Parti’de il yönetimi belli oldu

AK Parti Aydın İl Başkanlığına atanan Ömer Özmen, belirlenen yeni il yönetim kurulu üyelerini kamuoyuna tanıttı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından onaylanan il yönetim kurulu listesi düzenlenen toplantı ile basın mensuplarına tanıtıldı. AK Parti Aydın İl Binasında düzenlenen toplantıda İl Başkanı Ömer Özmen, il yönetim kurulu üyelerinin isimlerini tek tek okuyarak basın mensuplarına tanıttı.

Aydın’da güzel işler yapmak için tüm yönetim kurulu üyeleri ile gayret edeceklerini belirten Özmen, “ İnşallah yeni yönetim kurulumuz Aydın’da arzulanan beklentilere karşılık verecek bir heyet olacak. AK Parti bir kongre sürecine girdi. Bundan önceki süreçte Ahmet Ertürk başkanımız 13 ilçemizin kongresini tamamlamıştı. Geriye dört ilçemiz kaldı. Bu Cumartesi günü Koçarlı ve Didim, Pazar günü de Sultanhisar ve Nazilli ilçe kongrelerimizi tamamlayarak ana kademenin tüm ilçe kongrelerini tamamlamış olacağız. Gençlik kollarımız ve kadın kollarımız hızlı bir şekilde kongrelerine devam ediyor. AK Parti inşallah bu süreçte değişimleri sağlayarak, tazelenerek, yeni ve güçlü kadrolarla 2019’ da ki üç önemli seçimi göğüsleyecek kadroları yapıları oluşturuyor. Nisan ortasında da bir değişiklik olmazsa il kongremizi yapacağımızı tahmin ediyorum. İlçelerimizde kongrelerle oluşan yapıların partimizin tüzüğüne uygun çalışması noktasında tüm il yöneticisi koordinatör arkadaşlarımızın dengeli çalışmasıyla Aydın’da Mayıs sonu itibariyle sandıklarda ve teşkilatlarda bir eksik kalmaması noktasında gayret göstereceğiz. Mayıstan sonrada yerel seçim çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Ömer Özmen başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Abdül Aydeniz, Adnan Şen, Ahmet Kürşat Uğur, Akın Aksu, Avni Fatih Kaymaz, Ayşe Çenet, Aytaç Arslan, Cenk Ünlü, Cihat Akkuş, Cüneyt Bayraktar, Durmuş Acar, Duygu Göğde, Duygu Tosun, Erdoğan Yanık, Ersin Akay, Fırat Çobanoğlu, Hakan Karaman, Hatice Palak, Hatice Vahide Aysan Aksoy, Hümeyra Ege, Hüseyin Ertabur, Hüseyin Pekgüzel, Hüsnü Elbir, İbrahim Gündeş, Kerim Toker, Makbule Atanmış, Mediha Turgut, Mehmet Bayar, Mehmet Kıvanç, Mehmet Sabuncu, Mehmet Şirinkaya, Mehmet Türkoğlu, Mehmet Yağcı, Merve Çulha, Murat Sandıkçılar, Murat Uyaroğlu, Mustafa Acar, Mustafa Sabri Karadeli, Mustafa Üpbül, Muzaffer Gürgen, Nihat Aktakka, Oğuzhan Karaçor, Orhan Şeşen, Ömer İncedal, Sema Coşkun Yayla, Serkan Zerman, Tuğrul Çıvgın, Ufuk Oruç, Uğur Çetin isimlerinden oluştu.