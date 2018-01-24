Aromatik bitkilerden uçucu yağ edilmeye başlandı

Didim Belediyesi aromatik bitkiler ve süs bitkileri serasına bitkilerden uçucu yağ elde edilmesi için katı yakıtlı distilasyon makinesi kuruldu.

Belediye Başkanı Deniz Atabay, yaptığı açıklamada; “Didim Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz her projeye inandık ve bugün başardığımızı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği gibi Didim Belediyesi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığımızı kurmuş ve oradan elde edilen çiçeklerimizle kentimizi süslemiş aynı zamanda aromatik bitkilerden elde ettiğimiz yağlarla Didyma markalı birçok ürün elde etmiştik. Şimdi ise lavanta, nane, biberiye ve kekik gibi tıbbi aromatik bitkilerden uçucu yağ elde edilmesi için katı yakıtlı distilasyon makinemizi seramıza kurduk. Bu makine sayesinde tek seferde 250 kg hammadde işleyebiliyoruz.

Bugün ise ilk yağımızı başkanımızla beraber elde ettik. Artık kendi fidanlığımızda yağ sıkım işlemini gerçekleştireceğiz. Tüm çabamız daha güzel bir Didim için ifadesini kullanarak yapılacak birçok projeye daha imza atacağız ve durmadan çalışacağız” dedi.