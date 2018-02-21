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Aracında unutulan parayı sahibine teslim eden şoför ödüllendirildi

Aydın’da minibüsünde unutulan 20 bin dolar ve 3 bin sterlini karakola teslim edip sahibinin bulunmasını sağlamasından dolayı ‘Dürüst’ lakabını alan Ali Aktaş, Ocak ayının şoförü seçildi. Aktaş, ödülünü İl Sağlık Müdürü...

Aracında unutulan parayı sahibine teslim eden şoför ödüllendirildi

Aydın’da minibüsünde unutulan 20 bin dolar ve 3 bin sterlini karakola teslim edip sahibinin bulunmasını sağlamasından dolayı ‘Dürüst’ lakabını alan Ali Aktaş, Ocak ayının şoförü seçildi. Aktaş, ödülünü İl Sağlık Müdürü...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:20
Aracında unutulan parayı sahibine teslim eden şoför ödüllendirildi

Aydın’da minibüsünde unutulan 20 bin dolar ve 3 bin sterlini karakola teslim edip sahibinin bulunmasını sağlamasından dolayı ‘Dürüst’ lakabını alan Ali Aktaş, Ocak ayının şoförü seçildi. Aktaş, ödülünü İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’ın elinden aldı.

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin düzenlediği ayın şoförü yarışmasında, Ocak ayının örnek şoförü seçildi. Trafik kurallarını ihlal etmeyen, yolcu, yaya ve diğer araç şoförlerine karşı örnek davranış sergileyen 20 yıllık minibüs şoförü 49 yaşındaki Ali Aktaş, Ocak Ayı’nın şoförü seçilerek plaket ve altınla ödüllendirildi. Son Durak Tesisleri’nde gerçekleştirilen törene İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve şoförler katıldı. Törende Aktaş ödülünü, İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz’ın elinden aldı.

Aktaş’ı tebrik eden Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, “Ali arkadaşımız, 2000 yılında minibüsünde unutulan 20 bin dolar ve 3 bin sterlini karakola teslim ederek sahibinin bulunmasını sağladı. O günden bu yana kendisine ‘Dürüst Ali’ olarak sesleniyoruz. Örnek şoför seçilmesinden dolayı kendisini tebrik ediyoruz” dedi.

Şoför esnafının bir kamu hizmeti yaptığını kaydeden Yavuzyılmaz ise “Hepimiz bir şekilde vatandaşın derdine derman olmaya çalışıyoruz. Onlar ulaşım, biz de sağlık konusunda vatandaşa en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Amacımız hizmet etmek. İşin temelinde insana hizmet var. O yüzden yapılan görev öyle basite indirgenecek bir görev değil. Hiç kimse kalkmadan şoför esnafı saati geldiği zaman direksiyona geçiyor. Sabah durağa gittiğinizde şehiriçi minibüslerine binebiliyorsunuz. Her ay bir şoförümüze ödül veriliyormuş. Bu ay da Ali Aktaş abimize ödülü vermek bize nasip oldu. Dürüst Ali lakabı öyle kolay alınacak bir lakap değil. Hele günümüzde çok zor. Kendisini ayın şoförü seçildiği için tebrik ediyoruz” diye konuştu.
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