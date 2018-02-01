AKD Nazilli Şubesi’nden Başkan Alıcık’a ziyaret

Alevi Kültür Derneği Nazilli Şube Başkanı Veysel Adak ve yönetimi Başkan Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Alevi Kültür Derneği Nazilli Şube Başkanı Veysel Adak ve Kadın Kolları Başkanı Songül Civlez ile yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı ziyaret etti.

Desteklerinden dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür eden Adak, “Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istedik. Ziyaretimizde derneğimizin bir takım ihtiyaçlarını da kendisine ilettik. Misafirperverliğinden ötürü başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Alevi Kültür Derneğine teşekkür eden Başkan Alıcık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yetkimiz çerçevesinde cevap vermeye çalıştık. Hiçbir ayrım gözetmeksizin ilçemize hizmet ettik. Dernek başkanımıza ve yönetimine bu güzel ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.