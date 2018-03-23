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AK Partili Erdem Didim ziyaretlerini muhtarlarla başladı

Didim’de Fevzi Paşa mahallesindeki tapu dağıtım töreni ve bazı ziyaretler için Didim’e gelen AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda buluştu.Bir restoranda gerçekleşen gerçekleşen toplantıya Didim Kaymakamı...

AK Partili Erdem Didim ziyaretlerini muhtarlarla başladı

Didim’de Fevzi Paşa mahallesindeki tapu dağıtım töreni ve bazı ziyaretler için Didim’e gelen AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda buluştu.Bir restoranda gerçekleşen gerçekleşen toplantıya Didim Kaymakamı...

23 Mart 2018 Cuma 13:22
AK Partili Erdem Didim ziyaretlerini muhtarlarla başladı

Didim’de Fevzi Paşa mahallesindeki tapu dağıtım töreni ve bazı ziyaretler için Didim’e gelen AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda buluştu.

Bir restoranda gerçekleşen gerçekleşen toplantıya Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Muhtarlar, İlçe yöneticileri ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Kahvaltı öncesinde konuşan İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Milletvekili Erdem’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, toplantıya katılım sağlayan muhtarlara da teşekkür etti. AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ise Fevzi Paşa mahallesindeki tapu dağıtım töreni için ilçeye geldiğini ve daha sonra bazı ziyaretlerde bulunacağını belirterek “Bu çerçevede ilçenin gözü kulağı olan muhtarlarımızla bir araya gelip sorunlarını dinlemek için bu etkinliği düzenledik. İlk ağızdan yerinden sorunları dinleyip yapacaklarımız anlatacağız. Bugün Fevzi Paşa mahallesindeki bu sorun 7 yıldır sürüyordu ve nihayet çözümü kavuşturuldu. Bunun dışında Didimlilerin yıllardır beklediği hastane için de artık çalışmalar başlıyor. 100 yataklı Hastanenin temeli atılıp 2019 yılı sonuna yetiştirmeye çalışacağız. Vatandaşlarımızın dile getirdiği yatak, personel ve uzman doktor sayısındaki azlığı bu şekilde kapanacak. Ayrıca Türkiye’de ilk kez Didim’de uygulanması düşünülen Serbest turizm bölgesi çalışmalarını Ekonomi Bakanlığı koordine ediyor. Bizde bunun takibini yapıyoruz.”dedi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı şekilde sürdürüldü.
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