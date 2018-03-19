AK Parti İl Başkanı Özmen’den Didim Esnaf Odasına hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Didim Esnaf Odasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Özmen’e İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, İl yöneticileri, İlçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri oda yönetim kurulu üyeleri ile partililer eşlik etti. Oda Başkanı Şerif Erul yapılan ziyaretten dolayı Özmen’e teşekkür ederek; “Zorlu ve çekişmeli bir seçim süreci yaşadık. Seçim döneminde devletimizin esnaflara yönelik çıkardığı yasalardan ve teşviklerden bahsedip destek istedik. Bu kapsamda bizim siyasetimiz esnafımız; esnafımıza katkı sunmak için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz“ dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ise, Erul ve ekibine yeni görevlerinden başarılar dileyerek “Hükümetimiz esnafımıza destek olmak amacıyla her dönem çeşitli teşvikler sunuyor. Gerek Esnaf kefaletler yani Halk Bankası aracılığıyla gerekse diğer teşviklerle esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Biz AK Parti olarak Didim’e en iyi şekilde hizmet vereceğiz. Sizlere de yeni görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.