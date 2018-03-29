Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114762
ALTIN
168.660
DOLAR
3.9661
STERLİN
5.5761
EURO
4.8857

ADÜ Didim MYO’da Afrin şehitleri dualarla yad edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerlerimiz için Adnan menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu’nda anma etkinliği düzenlendi.Etkinliğe Didim Garnizon...

ADÜ Didim MYO’da Afrin şehitleri dualarla yad edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerlerimiz için Adnan menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu’nda anma etkinliği düzenlendi.Etkinliğe Didim Garnizon...

29 Mart 2018 Perşembe 17:19
ADÜ Didim MYO’da Afrin şehitleri dualarla yad edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerlerimiz için Adnan menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu’nda anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Cumhuriyet Savcısı Çetin Çoban, Didim MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Battal Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Müftüsü Ahat Taşçı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik personel, idari personel ve öğrencileriler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Didim Polis Akademisi Camii İmamı Mehmet Çağdaş tarafından şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

Programın açılışında konuşan Didim MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Battal Oğuz katılımcılara teşekkür etti. Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven ise konuşmasında Afrin’de destan yazan askerlerimizin kahramanlıklarından söz etti.

Didim İlçe Müftüsü Ahat Taşçı da, şehitlik mertebesi üzerine yaptığı konuşmasının ardından gazilerimiz ve şehit düşen askerlerimiz için dua etti.

Program sonunda şehitlerin ruhuna pilav lokma dağıtıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otel odasında ölü bulundu
Otel odasında ölü bulundu
Aydın sağnak yağmura teslim oldu
Aydın sağnak yağmura teslim oldu
CHP İl Başkanı Çankır’dan AK Parti’ye ‘Karne’ cevabı
CHP İl Başkanı Çankır’dan AK Parti’ye ‘Karne’ cevabı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim