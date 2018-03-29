ADÜ Didim MYO’da Afrin şehitleri dualarla yad edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerlerimiz için Adnan menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu’nda anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Cumhuriyet Savcısı Çetin Çoban, Didim MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Battal Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Müftüsü Ahat Taşçı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik personel, idari personel ve öğrencileriler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Didim Polis Akademisi Camii İmamı Mehmet Çağdaş tarafından şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

Programın açılışında konuşan Didim MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Battal Oğuz katılımcılara teşekkür etti. Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven ise konuşmasında Afrin’de destan yazan askerlerimizin kahramanlıklarından söz etti.

Didim İlçe Müftüsü Ahat Taşçı da, şehitlik mertebesi üzerine yaptığı konuşmasının ardından gazilerimiz ve şehit düşen askerlerimiz için dua etti.

Program sonunda şehitlerin ruhuna pilav lokma dağıtıldı.