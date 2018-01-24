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‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında örgüt propagandası yapan 11 kişi tutuklandı

İstanbul’da Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı”nı bahane edip sosyal medya üzerinden örgütlenerek Kadıköy’de eyleme katılan 13 kişi yakalandı. Zanlılardan 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında örgüt propagandası yapan 11 kişi tutuklandı

İstanbul’da Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı”nı bahane edip sosyal medya üzerinden örgütlenerek Kadıköy’de eyleme katılan 13 kişi yakalandı. Zanlılardan 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:27
‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında örgüt propagandası yapan 11 kişi tutuklandı

İstanbul’da Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı”nı bahane edip sosyal medya üzerinden örgütlenerek Kadıköy’de eyleme katılan 13 kişi yakalandı. Zanlılardan 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy’de sosyal medya üzerinden örgütlenerek TSK’nın Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Operasyonu’nu protesto etmek için toplanan 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen 13 şüpheli, polisteki sorgularının ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. 13 şüpheli şahıstan 11’i ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli hakkında ise ‘Adli Kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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