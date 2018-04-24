Zehir Tacirlerine Bir Darbe Daha

Malatya'da Cezmi Kartay Caddesinde bulunan bir işhanına yapılan şok baskın sonucu satışa hazır paketler halinde 69 adet, toplam 345 gram esrar maddesi, çalışmanın devamında ise daralı ağırlığı 3 gram gelen metanfetamin maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca yol kontrolleri esnasında İstanbul'dan Malatya'ya uyuşturucu madde getiren bir şüpheliden 224 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 6 şüphelinin 4’ü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHİR ÖZÇELİK - busabahmalatya.com