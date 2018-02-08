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Yolcuların gözü önünde şoföre kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Bostancı’da özel halk otobüsü şoförüne yolcuların gözü önünde küfredip silahla ateş eden minibüs şoförü, “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yolcuların gözü önünde şoföre kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Bostancı’da özel halk otobüsü şoförüne yolcuların gözü önünde küfredip silahla ateş eden minibüs şoförü, “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 18:59
Yolcuların gözü önünde şoföre kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Bostancı’da özel halk otobüsü şoförüne yolcuların gözü önünde küfredip silahla ateş eden minibüs şoförü, “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bostancı’da meydana gelen olayda iddiaya göre, Gebze- Harem hattında çalışan minibüs Şoförü Mehmet Ö. İstanbul Otobüs AŞ’ye ait özel halk otobüsü şoförünün önüne minibüsü kırıp sağ tarafına geçti. Otobüs şoförü de otobüsü kenara çekerek durdurması üzerine M.Ö. otobüs şoförü Serkan Taşyürek’e küfretmeye başladı. Küfürlere sinirlenen otobüs şoförü Taşyürek, M.Ö.’nün korkup gitmesi için levye ile minibüsün aynasına vurdu. Bunun üzerine küfürleri iyice artıran şoför M.Ö. minibüsün içinden silahla ateş etti. Olayda otobüs şoförü Serkan Taşyürek yaralanırken, zanlı M.Ö. olay yerinden kaçtı.

Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifade verme işleminin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi.
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