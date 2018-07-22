Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 36°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125

Yolcu otobüsünde 58 kg esrar ele geçirildi

Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 58.5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde 58 kg esrar ele geçirildi

Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 58.5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:00
Yolcu otobüsünde 58 kg esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında gerçekleştirilen kontroller esnasında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Bagaj kısmında yapılan aramalarda 5 ayrı paket halinde toplam 58.5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin İstanbul’a göndermek üzere otobüse verdikleri tespit edilirken, paketleri alacak şahsında aralarında bulunduğu 3 şüphelinin kimliklerinin belirlendiği ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığı öğrenildi. busabahmalatya

İHA

Anahtar Kelimeler:
EsrarUyusturucuYolcu Otobüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 aydır aranan genç ölü bulundu
4 aydır aranan genç ölü bulundu
Mahrem yapılanma soruşturması devam ediyor
Mahrem yapılanma soruşturması devam ediyor
34 asker FETÖ'den adliyede
34 asker FETÖ'den adliyede
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim