Yolcu otobüsünde 58 kg esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında gerçekleştirilen kontroller esnasında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Bagaj kısmında yapılan aramalarda 5 ayrı paket halinde toplam 58.5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin İstanbul’a göndermek üzere otobüse verdikleri tespit edilirken, paketleri alacak şahsında aralarında bulunduğu 3 şüphelinin kimliklerinin belirlendiği ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığı öğrenildi. busabahmalatya