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YİNE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Malatya’da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. 

YİNE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Malatya’da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 16:41
YİNE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Olay, Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyinbey Akıl Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin önünde bekleyen E.K. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırı sonucu E.K. bacaklarından yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden otomobille kaçtı. Saldırıda çevrede bulunan bazı iş yerlerinin camına da saçma isabet etti.


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralı E.K. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.
E.K.'yı silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

Son Güncelleme: 06.02.2018 17:56
Anahtar Kelimeler:
Bir Kişi YaralandıPompalı Tüfekle SaldırıMalatya’
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