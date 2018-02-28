YİNE SİLAHLAR KONUŞTU: 1 YARALI

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tevfik Temel Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkamada iki grup arasında Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen silahlı kavgada Ali Bayır'ın ölümüne ilişkin tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateş sonucu M.U. kolunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince olayla ilgili M.F. gözaltına alınırken, olayın yaşandığı oto yıkama da 1 adet tam otomatik pompalı silah ele geçirildi.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

